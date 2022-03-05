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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776675929.html
В Москве за сутки госпитализировали 293 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 293 человека с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 293 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:14
2022-03-05T11:14
распространение коронавируса
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2060, госпитализировано - 293 человека, выздоровело - 3069 человек, 77 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице."На ИВЛ находятся 273 человека", - добавляют в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 709 040 случаев коронавируса, выздоровели 2 504 198 человек, умерли 41 679 человека.
https://ria.ru/20220305/meditsina-1776668294.html
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:14 05.03.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 293 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований Депздрава Москвы загружает образцы в амплификатор во время пцр-исследования
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявили 2060 новых случаев заражения коронавирусом, 77 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2060, госпитализировано - 293 человека, выздоровело - 3069 человек, 77 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице.
"На ИВЛ находятся 273 человека", - добавляют в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Отмечается, что всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 709 040 случаев коронавируса, выздоровели 2 504 198 человек, умерли 41 679 человека.
Медицинский работник оказывает помощь пациенту с COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больнице № 52 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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