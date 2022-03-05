https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776672502.html

В России за сутки госпитализировали 9295 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 9295 человек с COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022

В России за сутки госпитализировали 9295 человек с COVID-19

За сутки в России выявлено 86 769 новых случаев COVID-19, почти 9,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы, на 5,6% меньше, чем накануне, умерли 750... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:03

2022-03-05T11:03

2022-03-05T11:03

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. За сутки в России выявлено 86 769 новых случаев COVID-19, почти 9,3 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы, на 5,6% меньше, чем накануне, умерли 750 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 5 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 9 295 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,6%", - говорится в сообщении."Выявлено 86 769 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 750 человек", - сообщили в штабе.Снижение числа госпитализаций отмечено в 51 регионе, рост - в 32, ситуация не изменилась в двух субъектах Федерации.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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