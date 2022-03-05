https://ria.ru/20220305/koronavirus-1776672251.html
В России за сутки выздоровели 155 725 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 155 725 человек после COVID-19 - РИА Новости, 05.03.2022
В России за сутки выздоровели 155 725 человек после COVID-19
Более 155,7 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:02
2022-03-05T11:02
2022-03-05T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2940:1653_1920x0_80_0_0_778694432d5389c958d15f0ad689d849.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 155,7 тысячи человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Выздоровело за сутки 155 725 человек, или на 3,0% меньше по сравнению с 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220305/likvidatsiya-1776640716.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771422514_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe9c866d9a6d95d30cf9ff9470cc77d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
В России за сутки выздоровели 155 725 человек после COVID-19
В России за сутки выздоровели 155 725 человек после COVID-19