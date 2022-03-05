https://ria.ru/20220305/kiva-1776758853.html

Украинский депутат Кива прокомментировал слова главы МИД Украины о НАТО

Украинский депутат Кива прокомментировал слова главы МИД Украины о НАТО - РИА Новости, 05.03.2022

Украинский депутат Кива прокомментировал слова главы МИД Украины о НАТО

Украинский депутат Илья Кива прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о НАТО и заявил, что министр "прозрел". РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:48

2022-03-05T15:48

2022-03-05T16:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

илья кива

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинский депутат Илья Кива прокомментировал слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о НАТО и заявил, что министр "прозрел".Ранее Кулеба заявил, что НАТО не такая, какой украинцы ее представляли, позиция альянса не вызывает уважения."Министр иностранных дел Украины Кулеба - прозрел и заявил: НАТО не такая организация, какой представляли её себе украинцы, позиция альянса не вызывает уважения. А куда вы, скоты, страну все восемь лет тогда вели, а зачем тогда войну спровоцировали!!! Ради того, что не вызывает уважение?" - написал Кива в своем Telegram-канале."Украинцы, поймите, у власти аферисты и прохиндеи, которых использовали и выкинули как презерватив... P.S. Кулеба, как один из главных разжигателей войны и виновный в жертвах украинских граждан, будет приговорен к пожизненному заключению", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/nato-1776748498.html

https://ria.ru/20220305/nato-1776708153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, илья кива, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, нато