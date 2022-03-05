https://ria.ru/20220305/kitay-1776722913.html

Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД

Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022

Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД

Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:56

2022-03-05T13:56

2022-03-05T13:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

китай

россия

чжан ханьхуэй

андрей руденко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ.Согласно сообщению ведомства, 5 марта заместитель замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Стороны также подчеркнули высокую эффективность внешнеполитического взаимодействия между двумя странами, достигнув договоренности о поддержании тесных рабочих контактов по всем интересующим вопросам.

https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html

китай

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, россия, чжан ханьхуэй, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр