Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД
МИД: Россия готова содействовать в эвакуации граждан Китая с Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Согласно сообщению ведомства, 5 марта заместитель замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
"С российской стороны была выражена признательность китайским партнерам за взвешенную позицию в отношении событий в этой стране. Подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку в эвакуации китайских граждан, находящихся в зоне боевых действий на территории Украины", - говорится в заявлении.
Стороны также подчеркнули высокую эффективность внешнеполитического взаимодействия между двумя странами, достигнув договоренности о поддержании тесных рабочих контактов по всем интересующим вопросам.