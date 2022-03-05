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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД
Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 05.03.2022
Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД
Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:56
2022-03-05T13:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
китай
россия
чжан ханьхуэй
андрей руденко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ.Согласно сообщению ведомства, 5 марта заместитель замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.Стороны также подчеркнули высокую эффективность внешнеполитического взаимодействия между двумя странами, достигнув договоренности о поддержании тесных рабочих контактов по всем интересующим вопросам.
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в мире, китай, россия, чжан ханьхуэй, андрей руденко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
13:56 05.03.2022
 
Россия готова помочь эвакуировать китайцев с Украины, заявили в МИД

МИД: Россия готова содействовать в эвакуации граждан Китая с Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия готова оказать содействие Китаю в эвакуации китайских граждан, находящихся на Украине, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Согласно сообщению ведомства, 5 марта заместитель замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял посла Китая в Москве Чжан Ханьхуэя. Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.
"С российской стороны была выражена признательность китайским партнерам за взвешенную позицию в отношении событий в этой стране. Подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку в эвакуации китайских граждан, находящихся в зоне боевых действий на территории Украины", - говорится в заявлении.
Стороны также подчеркнули высокую эффективность внешнеполитического взаимодействия между двумя странами, достигнув договоренности о поддержании тесных рабочих контактов по всем интересующим вопросам.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКитайРоссияЧжан ХаньхуэйАндрей РуденкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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