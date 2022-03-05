16:11 05.03.2022 (обновлено: 16:26 05.03.2022)
В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Киев ничего не сделал для вывоза из Харькова иностранцев
Участники сил территориальной обороны в Харькове
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир Путин.
"Всем сказали (о ситуации с иностранными студентами на Украине - ред.), донесли до действующего руководства Украины - "Да-да, конечно, сейчас все сделаем". Донесли до лидеров ведущих европейских стран, я лично говорил - "Да-да, сейчас повлияем". Сказали генеральному секретарю ООН - "Да, сейчас разберемся". Никто ничего не делает, а еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своим гражданами. Просто реально впрямую прикрываются ими, как живым щитом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
"Захватили в заложники иностранных граждан. Вот… в Харькове свыше 6 тысяч молодых людей, студентов согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки. Послушайте, третьи сутки держат там ребят", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Президент также напомнил, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. В том числе уточнил, что к моменту разговора в Мариуполе решается вопрос с гуманитарным коридором - нарушением режима тишины со стороны Украины.