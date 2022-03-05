Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/kharkov-1776766359.html
В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин
В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин
Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:11
2022-03-05T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776746979_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_41b5cf3af5f9f748581d9e096c95a347.jpg
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир Путин."Всем сказали (о ситуации с иностранными студентами на Украине - ред.), донесли до действующего руководства Украины - "Да-да, конечно, сейчас все сделаем". Донесли до лидеров ведущих европейских стран, я лично говорил - "Да-да, сейчас повлияем". Сказали генеральному секретарю ООН - "Да, сейчас разберемся". Никто ничего не делает, а еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своим гражданами. Просто реально впрямую прикрываются ими, как живым щитом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Захватили в заложники иностранных граждан. Вот… в Харькове свыше 6 тысяч молодых людей, студентов согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки. Послушайте, третьи сутки держат там ребят", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Президент также напомнил, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. В том числе уточнил, что к моменту разговора в Мариуполе решается вопрос с гуманитарным коридором - нарушением режима тишины со стороны Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776771827.html
https://ria.ru/20220305/koridor-1776733463.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776746979_94:0:2823:2047_1920x0_80_0_0_8bc01bd4075f73dfd12a8cedcd4c03ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, оон, украина
16:11 05.03.2022 (обновлено: 16:26 05.03.2022)
 
В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Киев ничего не сделал для вывоза из Харькова иностранцев

© AFP 2022 / Sergey BobokУчастники сил территориальной обороны в Харькове
Участники сил территориальной обороны в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
Участники сил территориальной обороны в Харькове
Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир Путин.
"Всем сказали (о ситуации с иностранными студентами на Украине - ред.), донесли до действующего руководства Украины - "Да-да, конечно, сейчас все сделаем". Донесли до лидеров ведущих европейских стран, я лично говорил - "Да-да, сейчас повлияем". Сказали генеральному секретарю ООН - "Да, сейчас разберемся". Никто ничего не делает, а еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своим гражданами. Просто реально впрямую прикрываются ими, как живым щитом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Их просто хватают на улице сейчас и расстреливают – Путин об инакомыслящих на Украине - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине расстреливают инакомыслящих людей, заявил Путин
"Захватили в заложники иностранных граждан. Вот… в Харькове свыше 6 тысяч молодых людей, студентов согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки. Послушайте, третьи сутки держат там ребят", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Президент также напомнил, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. В том числе уточнил, что к моменту разговора в Мариуполе решается вопрос с гуманитарным коридором - нарушением режима тишины со стороны Украины.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Площадь Конституции в Харькове - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 14:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев отказывается открыть коридоры в Харькове и Сумах, заявили в Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковООНУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала