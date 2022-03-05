https://ria.ru/20220305/kharkov-1776766359.html

В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин

В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

В Харькове в заложниках удерживают шесть тысяч иностранцев, заявил Путин

Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Запад пообещал повлиять на украинские власти для вывоза иностранных студентов из Харькова, но никто ничего так и не сделал, заявил президент России Владимир Путин."Всем сказали (о ситуации с иностранными студентами на Украине - ред.), донесли до действующего руководства Украины - "Да-да, конечно, сейчас все сделаем". Донесли до лидеров ведущих европейских стран, я лично говорил - "Да-да, сейчас повлияем". Сказали генеральному секретарю ООН - "Да, сейчас разберемся". Никто ничего не делает, а еще хуже относятся к тем людям, которых сами считают своим гражданами. Просто реально впрямую прикрываются ими, как живым щитом", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний."Захватили в заложники иностранных граждан. Вот… в Харькове свыше 6 тысяч молодых людей, студентов согнали на железнодорожный вокзал и держат уже третьи сутки. Послушайте, третьи сутки держат там ребят", - сказал Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний.Президент также напомнил, что украинские националисты прикрываются мирными жителями как живым щитом. В том числе уточнил, что к моменту разговора в Мариуполе решается вопрос с гуманитарным коридором - нарушением режима тишины со стороны Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776771827.html

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украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, харьков, оон, украина