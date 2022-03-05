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Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров - РИА Новости, 05.03.2022
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:50
2022-03-05T10:50
общество
камчатский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского питания и подгузников в регионе."Большое количество обращений и жалоб на то, что уже началось повышение цен. Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты", – сказал Солодов в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Глава региона добавил, что в ряде камчатских магазинов нет ценников на товары, и "этому также будет дана оценка со стороны Федеральной антимонопольной службы России".В марте на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него в том числе вошли ключевые руководители правительства, представители Федеральной налоговой службы, Центрального банка, представители региональных бизнес-объединений.
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общество, камчатский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир солодов
10:50 05.03.2022
 
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров

Глава Камчатки Солодов обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского питания и подгузников в регионе.
"Большое количество обращений и жалоб на то, что уже началось повышение цен. Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты", – сказал Солодов в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в ряде камчатских магазинов нет ценников на товары, и "этому также будет дана оценка со стороны Федеральной антимонопольной службы России".
В марте на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него в том числе вошли ключевые руководители правительства, представители Федеральной налоговой службы, Центрального банка, представители региональных бизнес-объединений.
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ОбществоКамчатский крайФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Владимир Солодов
 
 
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