https://ria.ru/20220305/kamchatka-1776669583.html

Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров

Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров - РИА Новости, 05.03.2022

Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:50

2022-03-05T10:50

2022-03-05T10:50

общество

камчатский край

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

владимир солодов

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского питания и подгузников в регионе."Большое количество обращений и жалоб на то, что уже началось повышение цен. Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты", – сказал Солодов в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Глава региона добавил, что в ряде камчатских магазинов нет ценников на товары, и "этому также будет дана оценка со стороны Федеральной антимонопольной службы России".В марте на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него в том числе вошли ключевые руководители правительства, представители Федеральной налоговой службы, Центрального банка, представители региональных бизнес-объединений.

https://realty.ria.ru/20220303/fas-1776335541.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, камчатский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир солодов