https://ria.ru/20220305/kamchatka-1776669583.html
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров - РИА Новости, 05.03.2022
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:50
2022-03-05T10:50
2022-03-05T10:50
общество
камчатский край
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 мар - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что обратился в Федеральную антимонопольную службу после получения множества жалоб на подорожание детского питания и подгузников в регионе."Большое количество обращений и жалоб на то, что уже началось повышение цен. Особенно острые вопросы задаются по детским товарам, памперсам и детскому питанию. В этой связи сегодня я обратился в Федеральную антимонопольную службу с просьбой расследовать эти факты", – сказал Солодов в обращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Глава региона добавил, что в ряде камчатских магазинов нет ценников на товары, и "этому также будет дана оценка со стороны Федеральной антимонопольной службы России".В марте на Камчатке был создан штаб по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций. В него в том числе вошли ключевые руководители правительства, представители Федеральной налоговой службы, Центрального банка, представители региональных бизнес-объединений.
https://realty.ria.ru/20220303/fas-1776335541.html
камчатский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камчатский край, федеральная антимонопольная служба (фас россии), владимир солодов
Глава Камчатки обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров
Глава Камчатки Солодов обратился в ФАС из-за резкого подорожания детских товаров