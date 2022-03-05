https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html

Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России

Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России - РИА Новости, 05.03.2022

Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России

Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T05:53

2022-03-05T05:53

2022-03-05T06:08

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сингапур

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и Центрального банка РФ."Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура также прекратят инвестировать в новые ценные бумаги, выпущенные этими субъектами", - говорится в заявлении сингапурского МИД.Эта мера также распространяется на организации, которые принадлежат российскому правительству и ЦБ, контролируются ими или действуют от их имени.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776580758.html

сингапур

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сингапур, россия