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Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России - РИА Новости, 05.03.2022
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:53
2022-03-05T06:08
в мире
сингапур
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и Центрального банка РФ."Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура также прекратят инвестировать в новые ценные бумаги, выпущенные этими субъектами", - говорится в заявлении сингапурского МИД.Эта мера также распространяется на организации, которые принадлежат российскому правительству и ЦБ, контролируются ими или действуют от их имени.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776580758.html
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в мире, сингапур, россия
05:53 05.03.2022 (обновлено: 06:08 05.03.2022)
 
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России

Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги российского Центробанка

© Фото : Татьяна АганинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Фото : Татьяна Аганина
Сингапур
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и Центрального банка РФ.
"Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура также прекратят инвестировать в новые ценные бумаги, выпущенные этими субъектами", - говорится в заявлении сингапурского МИД.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 18:17
ЕС должен закрыть России "все лазейки" по обходу санкций, заявил МИД ФРГ
Эта мера также распространяется на организации, которые принадлежат российскому правительству и ЦБ, контролируются ими или действуют от их имени.
 
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