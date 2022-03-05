https://ria.ru/20220305/investitsii-1776639387.html
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России - РИА Новости, 05.03.2022
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T05:53
2022-03-05T05:53
2022-03-05T06:08
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура (является центральным банком) прекратят инвестировать в ценные бумаги российского правительства и Центрального банка РФ."Правительство и Денежно-кредитное управление Сингапура также прекратят инвестировать в новые ценные бумаги, выпущенные этими субъектами", - говорится в заявлении сингапурского МИД.Эта мера также распространяется на организации, которые принадлежат российскому правительству и ЦБ, контролируются ими или действуют от их имени.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776580758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сингапур, россия
05:53 05.03.2022 (обновлено: 06:08 05.03.2022)
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги ЦБ России
Правительство Сингапура прекратит инвестировать в ценные бумаги российского Центробанка