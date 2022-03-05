https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776846205.html

Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР

Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР

Два автобуса, в которых находятся 36 человек, направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции Донецкой народной... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:27

2022-03-05T20:27

2022-03-05T22:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

эдуард басурин

донецкая народная республика

северодонецк

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Два автобуса, в которых находятся 36 человек, направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои."Из Мариуполя в Саханку Новоазовского района по гуманитарному коридору в сопровождении полиции ДНР направились два автобуса, в которых находятся 36 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф