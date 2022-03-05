Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776846205.html
Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР
Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР
Два автобуса, в которых находятся 36 человек, направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции Донецкой народной... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:27
2022-03-05T22:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
эдуард басурин
донецкая народная республика
северодонецк
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:77:3077:1807_1920x0_80_0_0_41512d5240708c79aa6ac707bf2dd825.jpg
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Два автобуса, в которых находятся 36 человек, направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои."Из Мариуполя в Саханку Новоазовского района по гуманитарному коридору в сопровождении полиции ДНР направились два автобуса, в которых находятся 36 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776834409.html
донецкая народная республика
северодонецк
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776566134_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_626bf01fde08b06018ea9bda8eb57d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, эдуард басурин, донецкая народная республика, северодонецк, россия, вооруженные силы рф
20:27 05.03.2022 (обновлено: 22:55 05.03.2022)
 
Из Мариуполя в Саханку направились два автобуса с людьми, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что из Мариуполя в Саханку по гумкоридору направились два автобуса с людьми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖители Украины
Жители Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Жители Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Два автобуса, в которых находятся 36 человек, направились в субботу из Мариуполя в Саханку по гуманитарному коридору в сопровождении полиции Донецкой народной республики, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что 17 человек, в том числе дети, смогли вырваться из Мариуполя, несмотря на бои.
"Из Мариуполя в Саханку Новоазовского района по гуманитарному коридору в сопровождении полиции ДНР направились два автобуса, в которых находятся 36 человек", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие-резервисты в окрестностях Новоазовска - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 20:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская армия взяла под контроль еще семь населенных пунктов на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаСеверодонецкРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала