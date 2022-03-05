https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776839349.html

Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам

Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам - РИА Новости, 05.03.2022

Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам

Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T20:38

2022-03-05T20:38

2022-03-05T20:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

денис пушилин

владимир путин

россия

луганская народная республика

мариуполь

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a2aced7da0c48b57a27311f1e79282d1.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня с 10.00 до 17.00 московского времени, по просьбе украинской стороны, в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился "режим тишины" с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя Волновахи не смог выйти ни один мирный житель", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

россия

луганская народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирные жители о том, как выбирались из Мариуполя во время обстрелов "Когда крыша упала на пол, выбора было мало... Быстро в машину, завелись, бух, бабах, стрельба... Сели и ехали, молились богу" - сумевшие вырваться из Мариуполя мирные жители рассказали, как это было 2022-03-05T20:38 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф