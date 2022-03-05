Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776839349.html
Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам
Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам - РИА Новости, 05.03.2022
Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам
Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:38
2022-03-05T20:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
денис пушилин
владимир путин
россия
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:315:3082:2048_1920x0_80_0_0_a2aced7da0c48b57a27311f1e79282d1.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Сегодня с 10.00 до 17.00 московского времени, по просьбе украинской стороны, в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился "режим тишины" с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя Волновахи не смог выйти ни один мирный житель", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
россия
луганская народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мирные жители о том, как выбирались из Мариуполя во время обстрелов
"Когда крыша упала на пол, выбора было мало... Быстро в машину, завелись, бух, бабах, стрельба... Сели и ехали, молились богу" - сумевшие вырваться из Мариуполя мирные жители рассказали, как это было
2022-03-05T20:38
true
PT1M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774640115_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fca2b424d5978e8ae68135207c07d375.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф
20:38 05.03.2022
 
Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам

Минобороны: никто из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины

© REUTERS / Carlos BarriaМестные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© REUTERS / Carlos Barria
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня с 10.00 до 17.00 московского времени, по просьбе украинской стороны, в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился "режим тишины" с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя Волновахи не смог выйти ни один мирный житель", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала