Украинцы не смогли уйти из Мариуполя и Волновахи по гумкоридорам
Минобороны: никто из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться режимом тишины
Местные жители в Мариуполе. 24 февраля 2022
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ни один из жителей Мариуполя и Волновахи не смог воспользоваться объявленным сегодня режимом тишины, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Сегодня с 10.00 до 17.00 московского времени, по просьбе украинской стороны, в районе городов Мариуполь и Волноваха вводился "режим тишины" с полной остановкой боевых действий для обеспечения эвакуации мирного населения. По объявленным коридорам безопасности из Мариуполя Волновахи не смог выйти ни один мирный житель", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. В частности, от украинских войск освобождена практически вся территория Луганщины за исключением Северодонецка и Лисичанска. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что кольцо вокруг города, который находится под контролем украинских сил, сжимается.