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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776732509.html
Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны
Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022
Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны
Никто из беженцев Мариуполя и Волновахи после объявления "режима тишины" к гуманитарным коридорам не прибыл, их не выпускают националисты, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:30
2022-03-05T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
мариуполь
волноваха
в мире
украина
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Никто из беженцев Мариуполя и Волновахи после объявления "режима тишины" к гуманитарным коридорам не прибыл, их не выпускают националисты, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию.Он напомнил, что, учитывая настойчивые просьбы украинской стороны и исключительно в гуманитарных целях, в субботу с 10:00 мск в очередной раз объявлен "режим тишины" для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. При этом с украинской стороной были детально проработаны и согласованы маршруты и вся транспортная логистика гуманитарных коридоров, а ВС РФ обеспечена их безопасность. Заранее были оповещены представители МККК в Киеве и Москве."К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", - сказал генерал.Мизинцев отметил, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России. Такая же ситуация по Харькову и Сумам, а также ряду других населенных пунктов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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мариуполь
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Минобороны РФ о срыве гуманитарных операций в Мариуполе и Волновахе
Брифинг начальника НЦУО генерал-полковника Михаила Мизинцева по срыву перемирия для эвакуации мирных жителей в Волновахе и Мариуполе
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мариуполь, волноваха, в мире, украина
14:30 05.03.2022 (обновлено: 16:30 05.03.2022)
 
Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны

Минобороны: националисты не выпускают мирных жителей из Мариуполя и Волновахи

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Никто из беженцев Мариуполя и Волновахи после объявления "режима тишины" к гуманитарным коридорам не прибыл, их не выпускают националисты, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию.
Он напомнил, что, учитывая настойчивые просьбы украинской стороны и исключительно в гуманитарных целях, в субботу с 10:00 мск в очередной раз объявлен "режим тишины" для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. При этом с украинской стороной были детально проработаны и согласованы маршруты и вся транспортная логистика гуманитарных коридоров, а ВС РФ обеспечена их безопасность. Заранее были оповещены представители МККК в Киеве и Москве.
"К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", - сказал генерал.
Мизинцев отметил, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России. Такая же ситуация по Харькову и Сумам, а также ряду других населенных пунктов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМариупольВолновахаВ миреУкраина
 
 
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