https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776732509.html

Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны

Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны - РИА Новости, 05.03.2022

Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны

Никто из беженцев Мариуполя и Волновахи после объявления "режима тишины" к гуманитарным коридорам не прибыл, их не выпускают националисты, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:30

2022-03-05T14:30

2022-03-05T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

волноваха

в мире

украина

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Никто из беженцев Мариуполя и Волновахи после объявления "режима тишины" к гуманитарным коридорам не прибыл, их не выпускают националисты, сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании штаба по гуманитарному реагированию.Он напомнил, что, учитывая настойчивые просьбы украинской стороны и исключительно в гуманитарных целях, в субботу с 10:00 мск в очередной раз объявлен "режим тишины" для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. При этом с украинской стороной были детально проработаны и согласованы маршруты и вся транспортная логистика гуманитарных коридоров, а ВС РФ обеспечена их безопасность. Заранее были оповещены представители МККК в Киеве и Москве."К сожалению, по состоянию на текущий момент мы имеем достоверную информацию о том, что из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл. Достоверно установлено, что националисты не выпускают мирных жителей и иностранных граждан из указанных населенных пунктов", - сказал генерал.Мизинцев отметил, что на волновахском и мариупольском направлениях гуманитарные коридоры открывались ежедневно, но нацбатальоны пресекают выход мирных жителей в сторону России. Такая же ситуация по Харькову и Сумам, а также ряду других населенных пунктов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

мариуполь

волноваха

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о срыве гуманитарных операций в Мариуполе и Волновахе Брифинг начальника НЦУО генерал-полковника Михаила Мизинцева по срыву перемирия для эвакуации мирных жителей в Волновахе и Мариуполе 2022-03-05T14:30 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, волноваха, в мире, украина