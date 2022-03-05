https://ria.ru/20220305/golmovskiy-1776668188.html

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, заявили в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

Украинские войска обстреляли поселок Гольмовский, заявили в ДНР

Трое мирных жителей пострадали в поселке Гольмовский в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:46

2022-03-05T10:46

2022-03-05T10:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Трое мирных жителей пострадали в поселке Гольмовский в Донецкой народной республике из-за обстрела со стороны украинских войск, заявил мэр Горловки Иван Приходько."Сегодня в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский ранены трое мирных граждан", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф