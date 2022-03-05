20:06 05.03.2022 (обновлено: 23:59 05.03.2022)
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на газовые сутки
GSA: "Газпром" вновь забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на полные газовые сутки
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь заказал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания выкупила мощности в объёме примерно 250 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — почти 7% доступного для бронирования объёма мощностей. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 6 марта до 8.00 мск 7 марта. Кроме того, компания дополнительно заказала ещё 1,4 миллиона кубометра для прокачки газа на конец газовых суток с 22.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта.
"Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность "Ямала - Европы" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на следующей неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время в Европе упала выработка ветрогенерации, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 4 марта она составила всего 9,3% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.
Одновременно с этим транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему уже неделю держится на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки.