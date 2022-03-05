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"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на газовые сутки
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на газовые сутки - РИА Новости, 05.03.2022
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на газовые сутки
"Газпром" вновь заказал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T20:06
2022-03-05T23:59
экономика
россия
газпром
европа
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь заказал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.Компания выкупила мощности в объёме примерно 250 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — почти 7% доступного для бронирования объёма мощностей. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 6 марта до 8.00 мск 7 марта. Кроме того, компания дополнительно заказала ещё 1,4 миллиона кубометра для прокачки газа на конец газовых суток с 22.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта."Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность "Ямала - Европы" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на следующей неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.В то же время в Европе упала выработка ветрогенерации, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 4 марта она составила всего 9,3% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.Одновременно с этим транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему уже неделю держится на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
https://ria.ru/20220305/ukraina-1776751193.html
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экономика, россия, газпром, европа, украина
20:06 05.03.2022 (обновлено: 23:59 05.03.2022)
 
"Газпром" забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на газовые сутки

GSA: "Газпром" вновь забронировал часть мощности "Ямала — Европы" на полные газовые сутки

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкРабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. "Газпром" вновь заказал часть мощности газопровода "Ямал - Европа" для транзита газа через Польшу на полные газовые сутки, свидетельствуют итоги аукциона на площадке GSA Platform.
Компания выкупила мощности в объёме примерно 250 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — почти 7% доступного для бронирования объёма мощностей. "Газпром" сможет воспользоваться ими с 8.00 мск 6 марта до 8.00 мск 7 марта. Кроме того, компания дополнительно заказала ещё 1,4 миллиона кубометра для прокачки газа на конец газовых суток с 22.00 мск 5 марта до 8.00 мск 6 марта.
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"Газпром" в четверг впервые за долгое время воспользовался предложением забронировать мощность "Ямала - Европы" на все газовые сутки, затем он заказал магистраль и на всю пятницу, а позднее — на субботу.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа в последние дни с рисками из-за военной операции России на Украине, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на следующей неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время в Европе упала выработка ветрогенерации, свидетельствуют данные Wind Europe. Так, 4 марта она составила всего 9,3% от общего объёма генерации в Евросоюзе, тогда как на прошлой неделе находилась в среднем на уровне 22,24%.
Одновременно с этим транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему уже неделю держится на максимуме контрактных обязательств "Газпрома", которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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