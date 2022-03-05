https://ria.ru/20220305/gastroli-1776814668.html

Творческие коллективы из ДНР и ЛНР станут участниками "Больших гастролей"

Творческие коллективы из ДНР и ЛНР станут участниками "Больших гастролей" - РИА Новости, 05.03.2022

Творческие коллективы из ДНР и ЛНР станут участниками "Больших гастролей"

Творческие коллективы из ЛНР и ДНР примут участие в программе "Большие гастроли", сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации со ссылкой на РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:14

2022-03-05T19:14

2022-03-05T19:15

культура

новости культуры

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

театр

ольга любимова

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Творческие коллективы из ЛНР и ДНР примут участие в программе "Большие гастроли", сообщает пресс-служба министерства культуры Российской Федерации со ссылкой на гендиректора Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрея Малышева.По словам Малышева, пять учреждений Донецкой Народной Республики полностью готовы к выезду: Донецкий республиканский академический молодежный театр (РАМТ), Донецкий драматический театр, Донецкий республиканский академический театр кукол, Донецкий государственный академический театр оперы и балета и ансамбль песни и танца "Донбасс". Для каждого учреждения разработаны отдельные маршруты по территории Российской Федерации, которые продлятся минимум полтора месяца. Министерство культуры, в свою очередь, окажет поддержу коллективам."Да, конечно, мы поддержим творческие коллективы из ДНР и ЛНР. Гастрольная деятельность безусловно важна как для артистов, так и для зрителей. У людей сегодня есть запрос на посещение учреждений культуры. Обязательно нужно подумать не только над тем, как провести гастроли, но и как привлечь людей, чтобы им было интересно", — отметила в ходе встречи Любимова.Андрей Малышев также рассказал, что в 2022 году будет подготовлена отдельная программа для Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац, который сейчас находится на реконструкции и планирует выступление в 20 городах России. По его словам, "Росонцерт" плотно контактирует с русскоязычными театрами из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Азербайджана, Абхазии и Южной Осетии. Малышев рассказал, что востребованной оказалась и программа гастролей национальных коллективов "Мы – Россия". "Мы стали принимать заявки от оркестров народных инструментов, которые не имели единой гастрольной системы. На сегодняшний день у нас 81 заявка и это рекорд", — поделился подробностями Малышев.

https://ria.ru/20220305/culture-1776733117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, театр, ольга любимова, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), концерты