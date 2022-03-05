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Экс-депутат Галямина получила 30 суток за призывы к несогласованным акциям
Экс-депутат Галямина получила 30 суток за призывы к несогласованным акциям - РИА Новости, 05.03.2022
Экс-депутат Галямина получила 30 суток за призывы к несогласованным акциям
Савеловский суд Москвы в субботу арестовал на 30 суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину по статье о повторном нарушении... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:19
2022-03-05T16:19
происшествия
москва
россия
украина
московская городская дума
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в субботу арестовал на 30 суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину по статье о повторном нарушении правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в суде.Поводом для задержания стали призывы в социальных сетях участвовать в несогласованных акциях против событий на Украине."Суд назначил Галяминой наказание в виде административного ареста сроком в 30 суток", - сказала собеседница агентства.Галяминой вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").В конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по уголовной статье 212.1 УК РФ "Неоднократные нарушения во время массовых акций" и назначил два года условно. Активистка не признала вину.Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.
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происшествия, москва, россия, украина, московская городская дума
16:19 05.03.2022
 
Экс-депутат Галямина получила 30 суток за призывы к несогласованным акциям

Экс-депутат Галямина получила 30 суток за призывы к несогласованным акциям

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЮлия Галямина
Юлия Галямина - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Юлия Галямина. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Савеловский суд Москвы в субботу арестовал на 30 суток бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину по статье о повторном нарушении правил организации массовых акций, сообщили РИА Новости в суде.
Поводом для задержания стали призывы в социальных сетях участвовать в несогласованных акциях против событий на Украине.
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:45
МВД предупредило, что будет пресекать все попытки несогласованных акций
"Суд назначил Галяминой наказание в виде административного ареста сроком в 30 суток", - сказала собеседница агентства.
Галяминой вменили часть 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторная организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления").
В конце декабря 2020 года Тверской суд Москвы признал Галямину виновной по уголовной статье 212.1 УК РФ "Неоднократные нарушения во время массовых акций" и назначил два года условно. Активистка не признала вину.
Галямину в 2017 году избрали в Совет депутатов Тимирязевского района Москвы. Политик пыталась баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но избирком не допустил ее до выборов, сославшись на слишком большое число недействительных подписей. После вступления в силу приговора за неоднократное нарушение правил проведения митингов Совет депутатов Тимирязевского района лишил Галямину мандата.
 
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