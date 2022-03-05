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Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ
Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2022
Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ
Париж посоветовал французскому бизнесу воздержаться от поспешных решений по российскому рынку, сообщает Figaro. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:20
2022-03-05T16:02
в мире
франция
брюно ле мэр
минфин франции
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ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Париж посоветовал французскому бизнесу воздержаться от поспешных решений по российскому рынку, сообщает Figaro.Президент республики Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце руководителей 15 компаний, работающих в России: Société Générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Auchan, Danone. Из-за графика ни генеральный директор Total Патрик Пуянне, ни глава L'Oréal Николя Иеронимус приехать не смогли, пишет газета. На встрече присутствовали также министр финансов и экономики Брюно Ле Мэр, министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рунаше и глава Минсельхоза Жюльен Денорманди.Они напомнили, что бизнес свободен сам размышлять о своем положении и нести ответственность за стратегию в России, рассказал изданию один из участников мероприятия.В итоге ни одна из 15 крупнейших французских компаний не прервала связи с Москвой, написала позже Figaro. Хотя Hermès, LVMH, Chanel и Kering объявили в пятницу о временном закрытии своих бутиков в России, группы, производящие продукты и материалы, предназначенные для широкой публики, с рынка пока не ушли.После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
https://ria.ru/20220305/sanktsii-1776707706.html
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в мире, франция, брюно ле мэр, минфин франции
14:20 05.03.2022 (обновлено: 16:02 05.03.2022)
 
Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ

Figaro: правительство Франции посоветовало своим компаниям не покидать в спешке Россию

© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура Гения свободы на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Париж посоветовал французскому бизнесу воздержаться от поспешных решений по российскому рынку, сообщает Figaro.
Президент республики Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце руководителей 15 компаний, работающих в России: Société Générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Auchan, Danone. Из-за графика ни генеральный директор Total Патрик Пуянне, ни глава L'Oréal Николя Иеронимус приехать не смогли, пишет газета.
На встрече присутствовали также министр финансов и экономики Брюно Ле Мэр, министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рунаше и глава Минсельхоза Жюльен Денорманди.
Они напомнили, что бизнес свободен сам размышлять о своем положении и нести ответственность за стратегию в России, рассказал изданию один из участников мероприятия.
"Но Брюно Ле Мэр указал, что во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив", — продолжил собеседник.
В итоге ни одна из 15 крупнейших французских компаний не прервала связи с Москвой, написала позже Figaro. Хотя Hermès, LVMH, Chanel и Kering объявили в пятницу о временном закрытии своих бутиков в России, группы, производящие продукты и материалы, предназначенные для широкой публики, с рынка пока не ушли.
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На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.
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