14:20 05.03.2022 (обновлено: 16:02 05.03.2022)
Франция посоветовала своим компаниям не спешить покидать Россию, пишут СМИ
Figaro: правительство Франции посоветовало своим компаниям не покидать в спешке Россию
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкСкульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
Скульптура "Гения свободы" на вершине Июльской колонны на площади Бастилии в 4-м округе Парижа
ПАРИЖ, 5 мар — РИА Новости. Париж посоветовал французскому бизнесу воздержаться от поспешных решений по российскому рынку, сообщает Figaro.
Президент республики Эммануэль Макрон принял в Елисейском дворце руководителей 15 компаний, работающих в России: Société Générale, Engie, Airbus, Safran, Arianespace, Thales, Eramet, Air Liquide, Auchan, Danone. Из-за графика ни генеральный директор Total Патрик Пуянне, ни глава L'Oréal Николя Иеронимус приехать не смогли, пишет газета.
На встрече присутствовали также министр финансов и экономики Брюно Ле Мэр, министр-делегат по вопросам промышленности Аньес Панье-Рунаше и глава Минсельхоза Жюльен Денорманди.
Они напомнили, что бизнес свободен сам размышлять о своем положении и нести ответственность за стратегию в России, рассказал изданию один из участников мероприятия.
"Но Брюно Ле Мэр указал, что во время кризиса представляется более разумным приостановить свою деятельность, чем покинуть страну поспешно, в одностороннем порядке и никого не предупредив", — продолжил собеседник.
В итоге ни одна из 15 крупнейших французских компаний не прервала связи с Москвой, написала позже Figaro. Хотя Hermès, LVMH, Chanel и Kering объявили в пятницу о временном закрытии своих бутиков в России, группы, производящие продукты и материалы, предназначенные для широкой публики, с рынка пока не ушли.
После начала Россией спецоперации на Украине Запад начал вводить новые санкции. В частности, под ограничения попали Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо. Десятки крупных компаний покинули российский рынок.
На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, что призвано стабилизировать курс рубля. Вводятся и другие меры поддержки экономики. По словам российских властей, у страны большой запас финансовой прочности, кабмин заранее продумал пути решения потенциальных проблем.