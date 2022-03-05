https://ria.ru/20220305/forum-1776680423.html

Открыта регистрация на МФЭС 2022

Открыта регистрация на МФЭС 2022 - РИА Новости, 05.03.2022

Открыта регистрация на МФЭС 2022

Открыта регистрация на Международный форум "Электрические сети", который пройдет 22 – 25 марта 2022 года в 55 и 57 павильонах ВДНХ. Участие в мероприятии... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:26

2022-03-05T11:26

2022-03-05T11:26

пресс-релизы

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Открыта регистрация на Международный форум "Электрические сети", который пройдет 22 – 25 марта 2022 года в 55 и 57 павильонах ВДНХ. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.Деловая программа Форума будет посвящена актуальным вопросам электроэнергетической отрасли. В обсуждении примут участие представители Министерства энергетики Российской Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, регионов РФ, научного и экспертного сообщества, финансовых организаций и институтов развития, крупнейших электросетевых компаний, а также поставщиков товаров и услуг для электроэнергетической отрасли.В рамках Форума будет работать экспозиция площадью более 6000 кв. м., в которой примут участие более 200 компаний – производителей товаров для электросетевого комплекса, в том числе будут представлены международные бренды. В центре внимания выставочной экспозиции – разработка, создание и эксплуатация высоковольтного оборудования, внедрение новых технологий сбора и обработки информации, совершенствование систем управления."Международный форум "Электрические сети" – это уникальная площадка, где бизнес может показать свои разработки в области электроэнергетики, найти коллег и партнеров, принять участие в создании будущего энергетики", – считает Евгений Грабчак, Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.Регистрация и подробная информация на сайте МФЭС.Контакты:Участие в выставке и партнерские пакеты: Маргарита Синева, +7 916 931 78 90, Email.PR-поддержка: Наталья Севастьянова, +7 916 234 92 58, Email.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы