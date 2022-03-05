02:18 05.03.2022 (обновлено: 07:33 05.03.2022)
Финляндия выразила готовность обсуждать вопрос о членстве в НАТО
Президент Финляндии Ниинисте выразил готовность обсуждать вопрос о членстве страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Власти Финляндии готовы к обсуждению членства в НАТО, считая, что ситуация в мире из-за событий на Украине изменилась, заявил президент страны Саули Ниинисте.
"У нас изменившаяся ситуация как в Финляндии, так и в Швеции. Впервые мы видим, что большинство выступает за, согласно опросам. Мы сейчас открыты к дискуссии по этому поводу с нашим парламентом", - сказал он в интервью телеканалу Fox.
Премьер-министр страны Санна Марин ранее заявила, что Хельсинки готов подать заявку на вступление в альянс, если встанет вопрос о национальной безопасности. По словам главы МИД Пекки Хаависто, Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности. Как отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, решение о подобном шаге — за этими странами, двери альянса остаются открытыми.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВКС достигли господства в воздухе над всей Украиной.
В конце прошлого года на фоне ухудшения отношений с Западом и обострения вокруг Украины Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении размещения ударных средств у российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и нерасширении НАТО на восток. Однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
В Москве считают, что позиция Вашингтона и Брюсселя идет вразрез со взятыми в рамках ОБСЕ обязательствами о неделимости безопасности: США и НАТО отстаивают свои интересы в ущерб другим.
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