Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/feyki-1776716424.html
Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине
Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине - РИА Новости, 05.03.2022
Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:29
2022-03-05T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
александр хинштейн
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы рф
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295654_0:40:1655:971_1920x0_80_0_0_d17f7532744ffc0f222e71904ee9898b.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за фейки о Вооруженных силах, он будет распространяться также на Росгвардию и на другие организации, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн."В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Не секрет, что подразделения Росгвардии активно участвуют в спецоперации на Украине, обеспечивая общественный порядок на освобождённой территории, охраняя объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождая колонны с гуманитарными грузами, отметил парламентарий."Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ - главная составляющая операции", - добавил Хинштейн.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html
https://ria.ru/20220227/facebook-1775411641.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775295654_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_b0a37ec694e03ee15b95294b7a61be46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр
13:29 05.03.2022 (обновлено: 13:37 05.03.2022)
 
Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине

Депутат Хинштейн: закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий ВС РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за фейки о Вооруженных силах, он будет распространяться также на Росгвардию и на другие организации, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.
"В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 20:02
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине
Не секрет, что подразделения Росгвардии активно участвуют в спецоперации на Украине, обеспечивая общественный порядок на освобождённой территории, охраняя объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождая колонны с гуманитарными грузами, отметил парламентарий.
"Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ - главная составляющая операции", - добавил Хинштейн.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотипы компании Facebook и Meta на экранах смартфона и монитора - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 19:01
Россия обязана заблокировать Facebook
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссияАлександр ХинштейнФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала