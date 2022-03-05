https://ria.ru/20220305/feyki-1776716424.html

Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине

Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:29

2022-03-05T13:29

2022-03-05T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

александр хинштейн

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

вооруженные силы рф

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за фейки о Вооруженных силах, он будет распространяться также на Росгвардию и на другие организации, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн."В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.Не секрет, что подразделения Росгвардии активно участвуют в спецоперации на Украине, обеспечивая общественный порядок на освобождённой территории, охраняя объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождая колонны с гуманитарными грузами, отметил парламентарий."Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ - главная составляющая операции", - добавил Хинштейн.Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/gazeta-1776599804.html

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Кирилл Волков

общество, россия, александр хинштейн, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы рф, украина, ситуация в днр и лнр