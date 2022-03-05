13:29 05.03.2022 (обновлено: 13:37 05.03.2022)
Закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине
Депутат Хинштейн: закон о фейках распространится на всех участников операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в ближайшее время доработает новую редакцию законопроекта об ответственности за фейки о Вооруженных силах, он будет распространяться также на Росгвардию и на другие организации, участвующие в спецоперации на Украине, сообщил председатель комитета Александр Хинштейн.
"В ближайшее время постараемся доработать новую редакцию, которая коснётся не одной Росгвардии, но и других государственных военных (и не только) организаций, задействованных в операции", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Не секрет, что подразделения Росгвардии активно участвуют в спецоперации на Украине, обеспечивая общественный порядок на освобождённой территории, охраняя объекты инфраструктуры и жизнедеятельности, сопровождая колонны с гуманитарными грузами, отметил парламентарий.
"Несомненно: те, кто защищает других, сами должны быть защищены. Вместе с тем войска национальной гвардии не являются составной частью Вооружённых сил России. Было решено, однако, незамедлительно принять закон в первоначальной редакции, поскольку ВС РФ - главная составляющая операции", - добавил Хинштейн.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Новация введена на фоне военной операции по демилитаризации Украины.
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