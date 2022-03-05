https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776628802.html

Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию

Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию - РИА Новости, 05.03.2022

Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию на запад через Украину, миссия в Херсоне находится в укрытии, ожидая момента для... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T01:02

2022-03-05T01:02

2022-03-05T01:02

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ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию на запад через Украину, миссия в Херсоне находится в укрытии, ожидая момента для эвакуации, говорится в заявлении организации.Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство остаются на Украине до конца процесса эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/obse-1776434959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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