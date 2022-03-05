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Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию
Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию - РИА Новости, 05.03.2022
Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию на запад через Украину, миссия в Херсоне находится в укрытии, ожидая момента для... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T01:02
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ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию на запад через Украину, миссия в Херсоне находится в укрытии, ожидая момента для эвакуации, говорится в заявлении организации.Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство остаются на Украине до конца процесса эвакуации.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, смм обсе, обсе, украина
01:02 05.03.2022
 
Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию

Миссия ОБСЕ в Харькове продолжила эвакуацию на запад через Украину

© РИА Новости / Олеся ПотаповаМиссия ОБСЕ в ЛНР
Миссия ОБСЕ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Олеся Потапова
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ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Харькове продолжает эвакуацию на запад через Украину, миссия в Херсоне находится в укрытии, ожидая момента для эвакуации, говорится в заявлении организации.
"Мониторинговая команда в Харькове продолжила эвакуацию на запад через Украину, мониторинговая команда в Херсоне оставалась в укрытии, ожидая, когда эвакуация станет безопасной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава СММ ОБСЕ и старшее руководство остаются на Украине до конца процесса эвакуации.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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