05:18 05.03.2022 (обновлено: 05:46 05.03.2022)
Сингапур запретил поставки всех товаров военного назначения в Россию
Сингапур запретил поставки всех товаров военного и двойного назначения в Россию
Сингапур
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Сингапура в ответ на проведение Россией военной спецоперации на Украине вводят экспортный контроль на товары, которые могут быть прямо использованы российской стороной в качестве оружия или могут способствовать проведению киберопераций, следует из заявления МИД страны.
"Мы вводим запрет на поставки в Россию всех товаров военного назначения, а также товаров двойного назначения из категорий "электроника", "компьютеры", "телекоммуникации" и "информационная безопасность", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. В частности, под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для полетов российских самолетов. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.