https://ria.ru/20220305/drevnie_nakhodki-1776527305.html

Ученые нашли новые следы борьбы Древней Руси с Хазарским каганатом

Ученые нашли новые следы борьбы Древней Руси с Хазарским каганатом - РИА Новости, 05.03.2022

Ученые нашли новые следы борьбы Древней Руси с Хазарским каганатом

Новые следы борьбы Древнерусского государства с Хазарским каганатом за влияние в лесостепной зоне обнаружили археологи музея-заповедника "Куликово поле". По их... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:00

2022-03-05T09:00

2022-03-05T09:00

наука

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куликово поле (заповедник)

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Новые следы борьбы Древнерусского государства с Хазарским каганатом за влияние в лесостепной зоне обнаружили археологи музея-заповедника "Куликово поле". По их словам, найденные элементы вооружения позволяют яснее восстановить картину древней экспансии и уточнить хронологию одного из ее важных эпизодов. Об этом сообщили в пресс-службе музея.Предметы вооружения — яркий индикатор этнокультурной ситуации, объяснили археологи. В IX-X веках на территории Окско-Донского водораздела, включающей в себя Тульскую область, а также части Калужской и Рязанской, археологи выявили присутствие трех типов вооружения — североевропейского, степного и общевосточноевропейского.Первые связаны с памятниками Скандинавии, Прибалтики и Древней Руси, которые, благодаря военной и торговой активности викингов в конце VIII-XI веков, встречаются на территории почти всей Западной Евразии. Два других типа — древности салтово-маяцкой культуры, ассоциируемой с Хазарским каганатом, и артефакты, характерные для всех культур Восточной Европы, в том числе славянских.Смешение этих типов материальной культуры, по словам ученых, отражает активное взаимодействие в этом регионе трех сил: местных славянских племен, Хазарского каганата и пришедших из Балтики скандинавов, ставших основой военной силы формирующегося Древнерусского государства. Верховья Оки были важной торговой магистралью того времени, и именно здесь развернулось противостояние Руси с каганатом.Новое исследование специалистов музея-заповедника "Куликово поле" систематизирует артефакты этого региона, связанные с Северной Европой. За последние десятилетия накопилось множество находок этого типа, однако для исследователей военного дела Эпохи Викингов регион до сих пор оставался неизученным, так как не существовало сводного анализа данных всех раскопок, отметили археологи.Подавляющее большинство находок составляют наконечники североевропейских стрел, найденные в укрепленных поселениях преимущественно с наружной стороны стен или в слоях, оставшихся после пожара. Вероятнее всего, эти находки выпали в культурный слой в результате штурма поселений, и потому маркируют время их гибели, считают ученые.Наиболее яркий памятник региона — довольно населенное в те времена Супрутское городище — согласно старым оценкам, был разрушен в начале X века. Именно с этим событием ученые связывают выпадение Верхнеокского региона из системы евразийской торговли. По словам авторов, описанные в новом исследовании находки североевропейских стрел смещают этот военный инцидент ближе к середине X века."Несмотря на кажущуюся неинформативность, изучение наконечников стрел позволило провести интересные хронологические наблюдения. Дело в том, что стрелы североевропейского образца не однотипны и представляют собой набор орудий разного назначения и формы, входивших в широкий обиход в разное время", — объяснил Колоколов.Весь массив североевропейских стрел ученые условно делят на две большие категории: плоские ланцетовидные и граненые бронебойные. Первые могли применяться как в бою, так и на охоте, а вторые являлись исключительно предметом профессионального вооружения. Плоские ланцетовидные стрелы были широко распространены в IX–XI веках, тогда как массовое использование граненых наконечников приходится на вторую половину X-первую половину XI веков."Судя по наличию граненых стрел, военная экспедиция к Супрутскому городищу была осуществлена одной из древнерусских дружин, вооружение которых на период X века соответствовало североевропейской воинской традиции. Учитывая даннические отношения славян Окско-Донского водораздела с Хазарским каганатом, военная активность Древней Руси на этой территории вполне логична", — отметил Колоколов.Разнообразие предметов вооружения из памятников этого региона невелико: это преимущественно наконечники стрел, в единичных случаях — топоры и наконечники копий. Все находки оружия, как объяснили археологи, в границах региона происходят из поселенческих памятников, селищ и городищ, тогда как могильники того времени до сих пор не обнаружены.В дальнейшем научный коллектив намерен обобщить пласт находок, связанных с военным ремеслом степных культур. Изучение этого комплекса древностей может дать интересные результаты для реконструкции этнокультурной ситуации в регионе в IX-X веках, уверены ученые.

https://ria.ru/20211115/arkheologicheskie_nakhodki-1758558251.html

https://ria.ru/20210704/bitva-1739725411.html

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археология, социальный навигатор, история, что не найдешь в учебнике, россия, куликово поле (заповедник)