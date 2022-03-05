https://ria.ru/20220305/donetsk-1776645565.html

ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР

ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР

Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:42

2022-03-05T08:42

2022-03-05T08:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775901414_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_5036859da207ec06a47a458f68c077f9.jpg

ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел… по направлению… н.п. Славное – г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.10.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/gazoprovod-1776629520.html

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф