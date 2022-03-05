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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donetsk-1776645565.html
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР
Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:42
2022-03-05T08:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
луганская народная республика
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел… по направлению… н.п. Славное – г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.10.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/gazoprovod-1776629520.html
луганская народная республика
россия
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
08:42 05.03.2022 (обновлено: 08:51 05.03.2022)
 
ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибром 122 миллиметра

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Донецк, выпущено 5 снарядов запрещенным минскими соглашениями калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел… по направлению… н.п. Славное – г. Донецк: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.10.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 01:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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