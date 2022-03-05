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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли - РИА Новости, 05.03.2022
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:34
2022-03-05T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
денис пушилин
ситуация в днр и лнр
россия
украина
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается обстановки, она безусловно остается тяжелой. Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донбасс, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия, украина
21:34 05.03.2022
 
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли

Пушилин рассказал об обстановке в Донбассе: военные ДНР и ЛНР выгрызают каждый метр земли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин общается с жителями освобожденного села Гранитное в Донецкой народной республике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Что касается обстановки, она безусловно остается тяжелой. Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДенис ПушилинСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраина
 
 
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