https://ria.ru/20220305/donbass-1776848364.html

Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли

Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли - РИА Новости, 05.03.2022

Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли

Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T21:34

2022-03-05T21:34

2022-03-05T21:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

денис пушилин

ситуация в днр и лнр

россия

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается обстановки, она безусловно остается тяжелой. Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, донбасс, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия, украина