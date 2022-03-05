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Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли - РИА Новости, 05.03.2022
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T21:34
2022-03-05T21:34
2022-03-05T21:34
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Обстановка на фронте остается тяжелой, военные ЛНР и ДНР "выгрызают" буквально каждый метр земли, но успехов много, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Что касается обстановки, она безусловно остается тяжелой. Выгрызаем буквально каждый метр нашей земли у оккупационных подразделений, националистов. Успехов много", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, денис пушилин, ситуация в днр и лнр, россия, украина
Пушилин заявил, что военные ДНР и ЛНР "выгрызают" каждый метр земли
Пушилин рассказал об обстановке в Донбассе: военные ДНР и ЛНР выгрызают каждый метр земли