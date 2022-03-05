Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776784715.html
Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК
Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК - РИА Новости, 05.03.2022
Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК
Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:55
2022-03-05T16:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776319120_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f6c63aab8c1b5a8fdd72e940b8578b40.jpg
ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости. Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста, распространенном в субботу.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя в свою очередь заявили, что эвакуация мирного населения переносится."Мы понимаем, что операции по безопасному проходу из Мариуполя и Волновахи сегодня не начнутся. Мы продолжаем вести диалог со сторонами о безопасном перемещении гражданских лиц из разных городов, затронутых конфликтом. Сцены в Мариуполе и в других городах сегодня душераздирающие", - говорится в сообщении.В МККК подчеркивают, что приветствует любую инициативу сторон, которая позволит мирным жителям добровольно уйти в более безопасные районы.В организации добавили, что гуманитарные коридоры должны быть хорошо спланированы и осуществляться с согласия сторон конфликта.МККК призывает все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом, а также защищать и уважать пространство для нейтральной гуманитарной деятельности МККК.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776780294.html
https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776732509.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776319120_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_130f52b6f7ca4488d09a682249126e97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:55 05.03.2022
 
Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК

В МККК заявили, что гуманитарного прохода из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости. Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста, распространенном в субботу.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя в свою очередь заявили, что эвакуация мирного населения переносится.
Военнослужащие народной милиции ДНР под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 16:39Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Эвакуированных из Мариуполя мирных жителей доставили в Безыменное
"Мы понимаем, что операции по безопасному проходу из Мариуполя и Волновахи сегодня не начнутся. Мы продолжаем вести диалог со сторонами о безопасном перемещении гражданских лиц из разных городов, затронутых конфликтом. Сцены в Мариуполе и в других городах сегодня душераздирающие", - говорится в сообщении.
В МККК подчеркивают, что приветствует любую инициативу сторон, которая позволит мирным жителям добровольно уйти в более безопасные районы.
"Как нейтральный и беспристрастный гуманитарный посредник, мы готовы содействовать безопасному перемещению гражданского населения, как только стороны достигнут соглашения и его условия будут строго гуманитарными для участия МККК", - отмечается в заявлении.
В организации добавили, что гуманитарные коридоры должны быть хорошо спланированы и осуществляться с согласия сторон конфликта.
МККК призывает все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом, а также защищать и уважать пространство для нейтральной гуманитарной деятельности МККК.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Минобороны РФ о срыве гуманитарных операций в Мариуполе и Волновахе
Вчера, 14:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мирных жителей не выпускают из Мариуполя и Волновахи, сообщило Минобороны
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала