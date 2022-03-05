https://ria.ru/20220305/donbass-1776784715.html

Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК

Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК - РИА Новости, 05.03.2022

Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК

Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

2022-03-05T16:55

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ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости. Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста, распространенном в субботу.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя в свою очередь заявили, что эвакуация мирного населения переносится."Мы понимаем, что операции по безопасному проходу из Мариуполя и Волновахи сегодня не начнутся. Мы продолжаем вести диалог со сторонами о безопасном перемещении гражданских лиц из разных городов, затронутых конфликтом. Сцены в Мариуполе и в других городах сегодня душераздирающие", - говорится в сообщении.В МККК подчеркивают, что приветствует любую инициативу сторон, которая позволит мирным жителям добровольно уйти в более безопасные районы.В организации добавили, что гуманитарные коридоры должны быть хорошо спланированы и осуществляться с согласия сторон конфликта.МККК призывает все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом, а также защищать и уважать пространство для нейтральной гуманитарной деятельности МККК.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776780294.html

https://ria.ru/20220305/gumkoridory-1776732509.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф