Гумкоридоров из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет, заявили в МККК
В МККК заявили, что гуманитарного прохода из Мариуполя и Волновахи 5 марта не будет
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖитель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела
Житель у своего дома в Кировском районе Донецка, разрушенного в результате обстрела. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 мар – РИА Новости. Безопасный гуманитарный проход из Мариуполя и Волновахи 5 марта создан уже не будет, говорится в сообщении Международного комитета Красного Креста, распространенном в субботу.
"Мы понимаем, что операции по безопасному проходу из Мариуполя и Волновахи сегодня не начнутся. Мы продолжаем вести диалог со сторонами о безопасном перемещении гражданских лиц из разных городов, затронутых конфликтом. Сцены в Мариуполе и в других городах сегодня душераздирающие", - говорится в сообщении.
В МККК подчеркивают, что приветствует любую инициативу сторон, которая позволит мирным жителям добровольно уйти в более безопасные районы.
"Как нейтральный и беспристрастный гуманитарный посредник, мы готовы содействовать безопасному перемещению гражданского населения, как только стороны достигнут соглашения и его условия будут строго гуманитарными для участия МККК", - отмечается в заявлении.
В организации добавили, что гуманитарные коридоры должны быть хорошо спланированы и осуществляться с согласия сторон конфликта.
МККК призывает все стороны защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в соответствии с международным гуманитарным правом, а также защищать и уважать пространство для нейтральной гуманитарной деятельности МККК.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.