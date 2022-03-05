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Из-за обстрела Первомайска со стороны ВСУ пострадал 94-летний мужчина
Из-за обстрела Первомайска со стороны ВСУ пострадал 94-летний мужчина - РИА Новости, 05.03.2022
Из-за обстрела Первомайска со стороны ВСУ пострадал 94-летний мужчина
Мирный житель 94 лет пострадал в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:04
2022-03-05T16:04
2022-03-05T16:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Мирный житель 94 лет пострадал в результате обстрела Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела н.п. Первомайск получил ранение мирный житель 1928 г.р.", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также отмечается, что в ходе обстрела были повреждены 10 жилых домов и газопровод среднего давления.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Из-за обстрела Первомайска со стороны ВСУ пострадал 94-летний мужчина
В ЛНР заявили, что из-за обстрела Первомайска со стороны ВСУ пострадал 94-летний мужчина