14:32 05.03.2022 (обновлено: 14:45 05.03.2022)
ВСУ четыре раза за два часа обстреляли территорию ДНР
ВСУ четыре раза за два часа обстреляли территорию ДНР минами калибром 120 миллиметров
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВыбитые оконные рамы жилого дома в селе Сигнальное в ДНР, поврежденного в результате обстрела
Выбитые оконные рамы жилого дома в селе Сигнальное в ДНР, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли территорию ДНР, в том числе используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 12.00 н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12.10 - н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Васильевка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12.25 - н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Васильевка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14.05 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.