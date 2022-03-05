https://ria.ru/20220305/donbass-1776733558.html

ВСУ четыре раза за два часа обстреляли территорию ДНР

ВСУ четыре раза за два часа обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ четыре раза за два часа обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли территорию ДНР, в том числе используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:32

2022-03-05T14:32

2022-03-05T14:45

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска за два часа четыре раза обстреляли территорию ДНР, в том числе используя запрещенные мины калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 12.00 н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12.10 - н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Васильевка: выпущено 6 мин калибром 120 мм; 12.25 - н.п. Новоселовка Вторая – н.п. Васильевка: выпущено 5 мин калибром 120 мм; 14.05 - н.п. Новгородское – н.п. Широкая Балка: выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика