https://ria.ru/20220305/donbass-1776728623.html

ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР

ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022

ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР

Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:17

2022-03-05T14:17

2022-03-05T14:17

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 13.45 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Катериновка в район н.п. Первомайск: миномет 120 мм (10 мин), миномет 82 мм (6 мин)", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/obstrel-1776690376.html

https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф