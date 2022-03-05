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ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР
ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.03.2022
ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР
Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T14:17
2022-03-05T14:17
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины в 13.45 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Катериновка в район н.п. Первомайск: миномет 120 мм (10 мин), миномет 82 мм (6 мин)", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220305/obstrel-1776690376.html
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
14:17 05.03.2022
 
ВСУ обстреляли Первомайск из минометов, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что ВСУ обстреляли Первомайск из минометов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике
Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия боевых действий в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли из минометов населенный пункт Первомайск в Луганской народной республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины в 13.45 зафиксирован обстрел: с направления н.п. Катериновка в район н.п. Первомайск: миномет 120 мм (10 мин), миномет 82 мм (6 мин)", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли Березовское и Золотое-5, заявили в ЛНР
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие Народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские боевики препятствуют эвакуации из Волновахи, заявили в ДНР
 
В миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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