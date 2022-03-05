https://ria.ru/20220305/donbass-1776719177.html

Жительница Донбасса напомнила о бездействии Международного уголовного суда

Жительница Донбасса напомнила о бездействии Международного уголовного суда - РИА Новости, 05.03.2022

Жительница Донбасса напомнила о бездействии Международного уголовного суда

Международный уголовный суд (МУС), заявивший о начале расследования по Украине спустя несколько дней после начала российской спецоперации, оказался гораздо... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:37

2022-03-05T13:37

2022-03-05T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

украина

международный уголовный суд

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС), заявивший о начале расследования по Украине спустя несколько дней после начала российской спецоперации, оказался гораздо менее расторопным по делам пострадавших от действий Киева жителей Донбасса, рассказала РИА Новости местная жительница, подавшая иск."Восемь лет здесь люди, которые пострадали от обстрелов, были никому не нужны, а сейчас резко со стороны Украины будут расследоваться дела, ну это противоречит как-то. Поэтому я даже комментировать этот вопрос не хочу. Восемь лет люди никому не нужны", - сказала Юлия Леонова.По словам девушки, она была ранена при обстреле города украинскими военными."В 2014 году в десять часов утра, в день независимости Украины, 24 августа по адресу Малахово, 36, был осуществлен обстрел. Предположительно, по сводкам, били из "Града". Мы находились в это время на улице в беседке. Была прекрасная летняя погода, и немножечко не успели спрятаться, добежать до подвала", - рассказала она.Юлия получила осколочные ранения бедра. Около полутора лет назад она подала иск в Международный уголовный суд. Отвечая на вопрос, какова была реакция на ее обращение, собеседница агентства сообщила: "Никакая. Абсолютно, тишина полная. Я думаю, что им просто-напросто плевать на нас".По ее словам, специальная операция России по демилитаризации и денацификации Украина вселила в местных жителей надежду на изменения к лучшему."Я думаю, что происходящая сейчас ситуация на Донбассе, может быть, кого-то заставит задуматься и будут какие-то подвижки этого дела. Мы надеемся, что наконец-то будет праздник и на нашей улице. Хотелось бы, чтобы все было хорошо, было мирное небо, работа и все процветало на наших территориях", - сказала девушка.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/donbass-1776296210.html

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина, международный уголовный суд