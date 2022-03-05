https://ria.ru/20220305/donbass-1776704743.html

В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022

В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ

Населенный пункт Березовское обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:52

2022-03-05T12:52

2022-03-05T13:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Населенный пункт Березовское обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 25 мин калибром 82 миллиметра по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 в Луганской народной республике."В результате минометного обстрела н.п. Березовское была повреждена высоковольтная линия электропередачи ВЛ-35кВ, из-за чего обесточено н.п. Березовское (217 домов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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луганская народная республика

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф