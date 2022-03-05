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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776704743.html
В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022
В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ
Населенный пункт Березовское обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:52
2022-03-05T13:01
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
владимир путин
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Населенный пункт Березовское обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 25 мин калибром 82 миллиметра по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 в Луганской народной республике."В результате минометного обстрела н.п. Березовское была повреждена высоковольтная линия электропередачи ВЛ-35кВ, из-за чего обесточено н.п. Березовское (217 домов)", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
12:52 05.03.2022 (обновлено: 13:01 05.03.2022)
 
В ЛНР Березовское осталось без света из-за обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР населенный пункт Березовское остался без света из-за обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖенщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике
Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Женщина везет велосипед во дворе жилого дома в городе Счастье в Луганской народной республике. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 мар - РИА Новости. Населенный пункт Березовское обесточен в результате минометного обстрела со стороны украинских войск, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили 25 мин калибром 82 миллиметра по населенным пунктам Березовское и Золотое-5 в Луганской народной республике.
"В результате минометного обстрела н.п. Березовское была повреждена высоковольтная линия электропередачи ВЛ-35кВ, из-за чего обесточено н.п. Березовское (217 домов)", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 12:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Донецкий, заявили в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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