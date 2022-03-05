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Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов - РИА Новости, 05.03.2022
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:04
2022-03-05T10:04
2022-03-05T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
листвянка
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
донецкая народная республика
луганская народная республика
листвянка
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков о новых рубежах, "часе тишины" и гуманитарном коридоре
Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-05T10:04
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, листвянка, видео
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-05T10:04
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10:04 05.03.2022 (обновлено: 20:51 05.03.2022)
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
В Минобороны заявили, что вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов