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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776658025.html
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов - РИА Новости, 05.03.2022
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T10:04
2022-03-05T20:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
листвянка
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
луганская народная республика
листвянка
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о новых рубежах, "часе тишины" и гуманитарном коридоре
Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, листвянка, видео
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-03-05T10:04
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10:04 05.03.2022 (обновлено: 20:51 05.03.2022)
 
Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов

В Минобороны заявили, что вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.
Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР. - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Подбитый танк ВСУ на трассе в районе села Гнутово в ДНР.. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛиствянка
 
 
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