https://ria.ru/20220305/donbass-1776658025.html

Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов

Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов - РИА Новости, 05.03.2022

Вооруженные силы ДНР взяли под контроль шесть населенных пунктов

Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T10:04

2022-03-05T10:04

2022-03-05T20:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

листвянка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776473319_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_225f31da903816148a2df37f41ba402a.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Богуславка – Тельмаховка - Калиновка. Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики за ночь продвинулись на 27 километров. Взяты под контроль населенные пункты Новогригоровка, Новониколаевка, Вишневатое, Вольное, Листвянка и Антоновка", - заявил он.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

луганская народная республика

листвянка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о новых рубежах, "часе тишины" и гуманитарном коридоре Группировка ЛНР вышла на новый рубеж, подразделения ДНР за ночь продвинулись на 27 километров и освободили новые населенные пункты, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-03-05T10:04 true PT2M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, листвянка, видео