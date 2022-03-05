https://ria.ru/20220305/donbass-1776649387.html
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:13
2022-03-05T09:13
2022-03-05T09:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/donetsk-1776625342.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
09:13 05.03.2022 (обновлено: 09:26 05.03.2022)
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны украинских военных