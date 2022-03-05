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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776649387.html
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:13
2022-03-05T09:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика
09:13 05.03.2022 (обновлено: 09:26 05.03.2022)
 
В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны украинских военных

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи
Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащие народной милиции ДНР проводят зачистку Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сгоревшие автомобили во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 23:56В мире
ДНР: украинские военные обстреляли Донецк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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