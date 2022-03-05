https://ria.ru/20220305/donbass-1776649387.html

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 05.03.2022

В ДНР за сутки зафиксировали 20 обстрелов со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:13

2022-03-05T09:13

2022-03-05T09:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/donetsk-1776625342.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика