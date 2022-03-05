https://ria.ru/20220305/donbass-1776649123.html

В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя

В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 05.03.2022

В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя

В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок,... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T09:11

2022-03-05T09:11

2022-03-05T11:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки удалось установить контроль еще над тремя населенными пунктами."За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты: Знаменовка, Солнечное и Привольное", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/donetsk-1776645565.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф