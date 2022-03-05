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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/donbass-1776649123.html
В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя
В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя - РИА Новости, 05.03.2022
В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя
В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок,... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T09:11
2022-03-05T11:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки удалось установить контроль еще над тремя населенными пунктами."За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты: Знаменовка, Солнечное и Привольное", - говорится в заявлении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:11 05.03.2022 (обновлено: 11:22 05.03.2022)
 
В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя

В ДНР за сутки из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике
Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки зафиксировано 20 фактов ведения огня со стороны украинских войск, из-за боевых действий пострадали четыре мирных жителя, из них один ребенок, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей, из них 1 ребенок", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что было повреждено пять домостроений и два объекта гражданской инфраструктуры на горловском и донецком направлениях.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что за сутки удалось установить контроль еще над тремя населенными пунктами.
"За прошедшие сутки взяты под контроль населенные пункты: Знаменовка, Солнечное и Привольное", - говорится в заявлении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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