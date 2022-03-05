https://ria.ru/20220305/dolschiki-1776700894.html
Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах
Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах - РИА Новости, 05.03.2022
Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах
Власти Липецкой области восстановили в правах путем выплаты компенсации 69 участников долевого строительства самого проблемного дома, расположенного в областном РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:41
2022-03-05T12:41
2022-03-05T12:41
липецк
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новолипецкий металлургический комбинат
обманутые дольщики в россии
дольщики
"дом.рф"
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ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области восстановили в правах путем выплаты компенсации 69 участников долевого строительства самого проблемного дома, расположенного в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Общая сумма компенсации составит почти 160 миллионов рублей.Артамонов напомнил, что 69 участников долевого строительства в доме на улице 50 лет НЛМК в Липецке стали жертвами застройщика, который в обход закона продавал квартиры в секциях, которые он возвел без официального разрешения.Строительство дома, начатое в 2007 году так и не было закончено.Он отметил, что выплата денежной компенсации уже началась. Ее размер дольщик может узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ.
https://realty.ria.ru/20210602/dolschiki-1735284194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецк, россия, жилье, новолипецкий металлургический комбинат, обманутые дольщики в россии, дольщики, "дом.рф"