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Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах
Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах - РИА Новости, 05.03.2022
Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах
Власти Липецкой области восстановили в правах путем выплаты компенсации 69 участников долевого строительства самого проблемного дома, расположенного в областном РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:41
2022-03-05T12:41
липецк
россия
жилье
новолипецкий металлургический комбинат
обманутые дольщики в россии
дольщики
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ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области восстановили в правах путем выплаты компенсации 69 участников долевого строительства самого проблемного дома, расположенного в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Общая сумма компенсации составит почти 160 миллионов рублей.Артамонов напомнил, что 69 участников долевого строительства в доме на улице 50 лет НЛМК в Липецке стали жертвами застройщика, который в обход закона продавал квартиры в секциях, которые он возвел без официального разрешения.Строительство дома, начатое в 2007 году так и не было закончено.Он отметил, что выплата денежной компенсации уже началась. Ее размер дольщик может узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ.
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липецк, россия, жилье, новолипецкий металлургический комбинат, обманутые дольщики в россии, дольщики, "дом.рф"
12:41 05.03.2022
 

Дольщики самого проблемного дома в Липецке восстановлены в правах

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтроительство жилого комплекса
Строительство жилого комплекса - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛИПЕЦК, 5 мар – РИА Новости. Власти Липецкой области восстановили в правах путем выплаты компенсации 69 участников долевого строительства самого проблемного дома, расположенного в областном центре, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Общая сумма компенсации составит почти 160 миллионов рублей.
Артамонов напомнил, что 69 участников долевого строительства в доме на улице 50 лет НЛМК в Липецке стали жертвами застройщика, который в обход закона продавал квартиры в секциях, которые он возвел без официального разрешения.
Строительство дома, начатое в 2007 году так и не было закончено.
"Восстановление в правах обманутых дольщиков является одной из приоритетных задач администрации области. Долгострой на улице 50 лет НЛМК был самым проблемным объектом в Липецке, но мы смогли помочь пострадавшим гражданам", – сказал Артамонов.
Он отметил, что выплата денежной компенсации уже началась. Ее размер дольщик может узнать в личном кабинете, зарегистрировавшись на сайте фонд214.рф, а получить деньги – в филиалах банка ДОМ.РФ.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня 2021, 16:24Петербургский международный экономический форум
Вопрос с липецкими обманутыми дольщиками обещали решить до конца года
 
ЛипецкРоссияЖильеНоволипецкий металлургический комбинатОбманутые дольщики в РоссииДольщики"Дом.РФ"
 
 
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