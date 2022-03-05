https://ria.ru/20220305/dnr-1776754006.html
Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин
Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин - РИА Новости, 05.03.2022
Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин
Силы ДНР остаются привержены режиму тишины, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T15:30
2022-03-05T15:30
2022-03-05T15:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Силы ДНР остаются привержены режиму тишины, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."В данном коридоре с нашей стороны не будет вестись никакой огонь. Мы выполняем", - сказал в он эфире телеканала "Россия 1". По его словам, украинская сторона, чтобы запугать людей, начала стрельбу как в Волновахе, так и в Мариуполе.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя в свою очередь заявили, что эвакуация мирного населения переносится.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, а в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html
https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
15:30 05.03.2022 (обновлено: 15:43 05.03.2022)
Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин
Представитель ДНР Басурин: Народная милиция остается привержена режиму тишины