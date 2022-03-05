https://ria.ru/20220305/dnr-1776754006.html

Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин

Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин - РИА Новости, 05.03.2022

Народная милиция ДНР сохраняет режим тишины, заявил Басурин

Силы ДНР остаются привержены режиму тишины, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:30

2022-03-05T15:30

2022-03-05T15:43

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Силы ДНР остаются привержены режиму тишины, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин."В данном коридоре с нашей стороны не будет вестись никакой огонь. Мы выполняем", - сказал в он эфире телеканала "Россия 1". По его словам, украинская сторона, чтобы запугать людей, начала стрельбу как в Волновахе, так и в Мариуполе.Ранее Минобороны РФ сообщило, что Россия с 10.00 мск объявила режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и райцентра Волноваха к северу от него. Власти Мариуполя в свою очередь заявили, что эвакуация мирного населения переносится.Мариуполь, население которого превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. Пятого марта глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 1" сообщил, что кольцо вокруг города сжимается, а в отдельных кварталах идет зачистка от украинских националистических батальонов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Целью операции президент РФ Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию" страны. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины, как подчеркивал Путин, речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/mariupol-1776744534.html

https://ria.ru/20220305/evakuatsiya-1776705281.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр