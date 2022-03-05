https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776745231.html

В России заявили о расовой дискриминации иностранцев на Украине

В России заявили о расовой дискриминации иностранцев на Украине - РИА Новости, 05.03.2022

В России заявили о расовой дискриминации иностранцев на Украине

Украинские националисты препятствуют эвакуации из страны иностранцев, в первую очередь с тёмным цветом кожи, заявил начальник Национального центра управления... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T14:58

2022-03-05T14:58

2022-03-05T14:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

израиль

киев

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1775975203_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a81bca20ad833ad3d1d603c1a028f84.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Украинские националисты препятствуют эвакуации из страны иностранцев, в первую очередь с тёмным цветом кожи, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Участились случаи дискриминации прав человека по расовому признаку, а именно - националистские активисты препятствуют эвакуации иностранцев, особенно с тёмным цветом кожи, а также граждан Индии, Израиля, Индонезии, Пакистана и Египта", - сказал генерал на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На 5 марта, поражены более 2 тысяч объектов, уничтожены 82 самолета, 708 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/ukraina-1776735751.html

https://ria.ru/20220304/evakuatsiya-1776590878.html

россия

израиль

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, израиль, киев, вооруженные силы рф, украина