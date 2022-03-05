https://ria.ru/20220305/diskriminatsiya-1776687338.html

Посольство в Берлине направило ноту из-за дискриминации россиян в Германии

Посольство в Берлине направило ноту из-за дискриминации россиян в Германии - РИА Новости, 05.03.2022

Посольство в Берлине направило ноту из-за дискриминации россиян в Германии

Берлин должен предотвратить дискриминацию россиян, в МИД республики направлена соответствующая нота, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:53

2022-03-05T11:53

2022-03-05T14:32

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Берлин должен предотвратить дискриминацию россиян, в МИД республики направлена соответствующая нота, заявил посол в ФРГ Сергей Нечаев. "Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей — городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Посольство открыло специальную линию для россиян, куда они могут сообщить о притеснении в связи с ситуацией на Украине. Обращения "идут потоком: десятки, если уже не сотни", поделились в дипмиссии.По словам Нечаева, Германия "встроилась в хор" своих ведущих союзников в том, что касается поддержки Киева и санкций, а также "жесткого, агрессивного информационного угара"."Это, конечно, отражается на положении соотечественников, проживающих в Германии. Их здесь очень много. Действительно, мы наблюдаем в отношении них дискриминацию по национальному и языковому принципу", — рассказал дипломат, подчеркнув, что травле подвергаются даже дети.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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https://ria.ru/20220303/napadki-1776333040.html

https://ria.ru/20220303/sanktsii-1776102578.html

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Кирилл Волков

германия, в мире, мид германии, сергей нечаев (дипломат), россия, санкции в отношении россии