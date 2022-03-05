https://ria.ru/20220305/diplomatiya-1776694263.html

Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам

Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам - РИА Новости, 05.03.2022

Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T12:21

2022-03-05T12:21

2022-03-05T12:39

в мире

россия

белоруссия

владимир макей

сергей лавров

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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, белоруссия, владимир макей , сергей лавров