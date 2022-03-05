https://ria.ru/20220305/diplomatiya-1776694263.html
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам - РИА Новости, 05.03.2022
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:21
2022-03-05T12:21
2022-03-05T12:39
в мире
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белоруссия
владимир макей
сергей лавров
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МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, белоруссия, владимир макей , сергей лавров
12:21 05.03.2022 (обновлено: 12:39 05.03.2022)
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам
Главы МИД Макей и Лавров обсудили сотрудничество по противодействию информационным атакам