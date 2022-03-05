Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/diplomatiya-1776694263.html
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам - РИА Новости, 05.03.2022
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T12:21
2022-03-05T12:39
в мире
россия
белоруссия
владимир макей
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737550460_0:189:2928:1837_1920x0_80_0_0_88ae9b45a232d72ffb2a1ee72d786c1e.jpg
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства."Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737550460_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f56b789b6a426a32e035905442bcd2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, белоруссия, владимир макей , сергей лавров
12:21 05.03.2022 (обновлено: 12:39 05.03.2022)
 
Макей и Лавров обсудили противодействие информационным атакам

Главы МИД Макей и Лавров обсудили сотрудничество по противодействию информационным атакам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым сотрудничество для противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Собеседники также затронули актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, в том числе сотрудничество в целях противодействия информационным атакам и распространению заведомо ложной информации", - сообщает пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине
 
В миреРоссияБелоруссияВладимир МакейСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала