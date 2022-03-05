https://ria.ru/20220305/diplomatiya-1776644633.html
В Китай прибыл новый посол США
В Китай прибыл новый посол США - РИА Новости, 05.03.2022
В Китай прибыл новый посол США
Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:33
2022-03-05T08:33
2022-03-05T08:33
в мире
хиллари клинтон
сша
китай
нато
греция
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152534/90/1525349037_0:77:3000:1765_1920x0_80_0_0_d115204bdffbb10525e8ea44e9c70f75.jpg
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине."Посол Николас Бернс прибыл в Китай с группой сотрудников американской миссии и их семьями", - говорится в сообщении посольства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря прошлого года. После прилета в Китай все дипломаты и их семьи должны пройти трехнедельный карантин.Барнс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.
https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html
сша
китай
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152534/90/1525349037_0:0:2972:2229_1920x0_80_0_0_2e1fbe95839b3d1e42c131a6e53c6799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хиллари клинтон, сша, китай, нато, греция, джо байден
В Китай прибыл новый посол США
В Китай прибыл новый посол США Николас Бернс