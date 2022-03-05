https://ria.ru/20220305/diplomatiya-1776644633.html

В Китай прибыл новый посол США

В Китай прибыл новый посол США - РИА Новости, 05.03.2022

В Китай прибыл новый посол США

Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:33

2022-03-05T08:33

2022-03-05T08:33

в мире

хиллари клинтон

сша

китай

нато

греция

джо байден

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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине."Посол Николас Бернс прибыл в Китай с группой сотрудников американской миссии и их семьями", - говорится в сообщении посольства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря прошлого года. После прилета в Китай все дипломаты и их семьи должны пройти трехнедельный карантин.Барнс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.

https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html

сша

китай

греция

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хиллари клинтон, сша, китай, нато, греция, джо байден