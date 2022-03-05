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В Китай прибыл новый посол США
В Китай прибыл новый посол США - РИА Новости, 05.03.2022
В Китай прибыл новый посол США
Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:33
2022-03-05T08:33
в мире
хиллари клинтон
сша
китай
нато
греция
джо байден
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ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине."Посол Николас Бернс прибыл в Китай с группой сотрудников американской миссии и их семьями", - говорится в сообщении посольства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря прошлого года. После прилета в Китай все дипломаты и их семьи должны пройти трехнедельный карантин.Барнс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.
https://ria.ru/20220301/kitay-1775773873.html
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в мире, хиллари клинтон, сша, китай, нато, греция, джо байден
08:33 05.03.2022
 
В Китай прибыл новый посол США

В Китай прибыл новый посол США Николас Бернс

© AP Photo / Andy WongПосольство США в Пекине
Посольство США в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Andy Wong
Посольство США в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 мар – РИА Новости. Новый посол США Николас Бернс прибыл в Китай, сообщает в субботу американское посольство в Пекине.
"Посол Николас Бернс прибыл в Китай с группой сотрудников американской миссии и их семьями", - говорится в сообщении посольства в официальном аккаунте в соцсети WeChat.
Сенат США утвердил Бернса послом в Китае еще 17 декабря прошлого года. После прилета в Китай все дипломаты и их семьи должны пройти трехнедельный карантин.
Барнс является карьерным дипломатом, он был официальным представителем госдепартамента США, затем послом в Греции, постпредом при НАТО, замгоссекретаря по политическим вопросам. С 2008 года работал в лоббистских и экспертных организациях, в последнее время возглавлял Аспенскую группу по стратегии. Бернс был также внешнеполитическим советником президентских кампаний Хиллари Клинтон и Джо Байдена.
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В миреХиллари КлинтонСШАКитайНАТОГрецияДжо Байден
 
 
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