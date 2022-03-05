https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html

Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны

Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны - РИА Новости, 05.03.2022

Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны

Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:30

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в мире

владимир путин

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Поэтому у нас одно из ключевых требований – это демилитаризация, то есть, мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны, потому что мы должны четко и ясно понимать, какие вооружения где находятся, под каким контролем. Здесь разные варианты возможны, мы их сейчас обсуждаем. Обсуждаем в том числе и с представителями киевского правительства в ходе переговорного процесса в Белоруссии", - сказал Путин в субботу во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, говоря о спецоперации на Украине.Президент РФ поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко "за то, что он организует эту работу и помогает вести эти переговоры"."Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева, надеемся, что они на это положительно отреагируют", - подчеркнул Путин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, украина, в мире, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, ситуация в днр и лнр