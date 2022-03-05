https://ria.ru/20220305/demilitarizatsiya-1776766238.html
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны - РИА Новости, 05.03.2022
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны
Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:11
2022-03-05T16:11
2022-03-05T16:30
россия
украина
в мире
владимир путин
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Есть много разных вариантов демилитаризации Украины, они лежат на столе переговоров с Киевом, надеемся на положительную реакцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Поэтому у нас одно из ключевых требований – это демилитаризация, то есть, мы помогаем гражданам, жителям Донбасса, добиваясь нейтрального статуса Украины, добиваясь демилитаризации страны, потому что мы должны четко и ясно понимать, какие вооружения где находятся, под каким контролем. Здесь разные варианты возможны, мы их сейчас обсуждаем. Обсуждаем в том числе и с представителями киевского правительства в ходе переговорного процесса в Белоруссии", - сказал Путин в субботу во время встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний, говоря о спецоперации на Украине.Президент РФ поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко "за то, что он организует эту работу и помогает вести эти переговоры"."Наши предложения на столе у группы переговорщиков из Киева, надеемся, что они на это положительно отреагируют", - подчеркнул Путин.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, владимир путин, александр лукашенко, донбасс, ситуация в днр и лнр
16:11 05.03.2022 (обновлено: 16:30 05.03.2022)
Путин заявил, что Украине предложили разные варианты демилитаризации страны
Президент Путин: Украине предложили много разных вариантов демилитаризации страны