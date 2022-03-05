Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/delegatsiya-1776720475.html
В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией
В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией - РИА Новости, 05.03.2022
В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T13:45
2022-03-05T15:11
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776721944_0:0:1845:1037_1920x0_80_0_0_373360022e902f5858d6aa65890f0f71.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ."При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев — человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах. — Прим. ред.). &lt;...&gt; Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? Очень хочется выяснить у офиса президента", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.При этом источники украинского издания "Обозреватель" подтвердили эти данные. По их информации, Киреева подозревали в госизмене.При этом официальных подтверждений случившегося пока нет.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361527.html
https://ria.ru/20220303/peregovory-1776230841.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776721944_0:0:1597:1197_1920x0_80_0_0_a6c01ec7b3ae79fb4c4c5576be2bbd84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, служба безопасности украины
13:45 05.03.2022 (обновлено: 15:11 05.03.2022)
 
В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией

Депутат Рады Дубинский: СБУ убила члена делегации Киева на переговорах с Россией Киреева

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЧлен украинской делегации на первых переговорах с Россией Денис Киреев (крайний слева)
Член украинской делегации на первых переговорах с Россией Денис Киреев (крайний слева) - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Член украинской делегации на первых переговорах с Россией Денис Киреев (крайний слева)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ.
"При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев — человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах. — Прим. ред.). <...> Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? Очень хочется выяснить у офиса президента", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
При этом источники украинского издания "Обозреватель" подтвердили эти данные. По их информации, Киреева подозревали в госизмене.
При этом официальных подтверждений случившегося пока нет.
Флажки на столе, за которым пройдут российско-украинские переговоры
3 марта, 20:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Подоляк: Украина не достигла желаемых результатов на переговорах с Россией
Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.
Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Помощник президента России Владимир Мединский в Беловежской пуще - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 12:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Мединский рассказал о российских предложениях на переговорах с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала