https://ria.ru/20220305/delegatsiya-1776720475.html

В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией

В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией - РИА Новости, 05.03.2022

В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с Россией

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:45

2022-03-05T13:45

2022-03-05T15:11

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что член первой делегации Украины на переговорах с Россией Денис Киреев был убит СБУ."При задержании сотрудниками СБУ убит член первой гомельской делегации Украины Денис Киреев. Подозревался в госизмене. Киреев — человек Клюевых (Андрея Клюева, секретаря СНБО Украины в 2012-2014 годах. — Прим. ред.). <...> Каким образом он попал в состав делегации Украины по переговорам с оккупантами? Очень хочется выяснить у офиса президента", — написал Дубинский в своем Telegram-канале.При этом источники украинского издания "Обозреватель" подтвердили эти данные. По их информации, Киреева подозревали в госизмене.При этом официальных подтверждений случившегося пока нет.Первый раунд переговоров прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Москву представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.Со стороны Киева, помимо Киреева, на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.Переговоры длились почти пять часов, после чего делегации вернулись в столицы для обсуждения итогов встречи.Второй раунд переговоров прошел 3 марта. Стороны договорились о создании гуманитарных коридоров.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/peregovory-1776361527.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, служба безопасности украины