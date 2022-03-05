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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220305/culture-1776733117.html
В России пройдет акция "Культурные выходные"
В России пройдет акция "Культурные выходные" - РИА Новости, 05.03.2022
В России пройдет акция "Культурные выходные"
Всероссийская акция "Культурные выходные", приуроченная к Году культурного наследия народов России и Международному женскому дню, пройдет по всей стране с 6 по... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:42
2022-03-05T18:37
культура
новости культуры
театр
россия
гитис
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Всероссийская акция "Культурные выходные", приуроченная к Году культурного наследия народов России и Международному женскому дню, пройдет по всей стране с 6 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Тематические мероприятия подготовили филармонии, концертные организации, цирки и кинозалы. В малонаселенных пунктах гостей ждут дома культуры, модельные библиотеки и виртуальные концертные залы. Каждый день акции будет посвящен отдельной теме. События, запланированные на 6 марта, пройдут под девизом "Весне дорогу!". Учебный театр ГИТИС сделает скидку на билет на спектакль по пьесе Чехова "Три сестры", а Русский театр в Махачкале при покупке одного билета на спектакль "Тартюф" подарит второй."События 7 марта, объединенные темой "Наследие для всех", будут приурочены к Году культурного наследия народов России. В этот день все желающие смогут ознакомиться с богатством культурного достояния народов страны", — говорится в пресс-релизе.В Хакасском театре драмы и этнической музыки "Читiген" пройдет театрализованное обрядовое представление "Сас Той", а в Сергиево-Посадском музее-заповеднике можно будет посетить экскурсию "Что деревня, то обычай".Тема третьего дня акции — "Вам, любимые". Учреждения культуры пригласят посетителей отметить 8 марта. Вход в Музей Победы на Поклонной горе для всех женщин будет бесплатным. Кроме того, в честь Международного женского дня музей подготовил большую праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.В Дагестанском музее изобразительных искусств состоится выставка живописи местных художников "Образы горянок в изобразительном искусстве", а Музей янтаря в Калининграде проведет квест "ЦветОК" по постоянной экспозиции.Также в 20 цирках по всей стране пройдут бесплатные представления для многодетных семей в рамках акции "Счастливая мама"."На цирковые представления приглашены семьи, воспитывающие 10 и более детей и награжденные знаком отличия "Материнская доблесть" 1 степени (или другим знаком отличия, учрежденным в регионе)", — сообщается в пресс-релизе.
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новости культуры, театр, россия, гитис
16:42 05.03.2022 (обновлено: 18:37 05.03.2022)
 
В России пройдет акция "Культурные выходные"

Всероссийская акция "Культурные выходные" стартует 6 марта

© АГН "Москва" / Сергей КиселевУчебный театр Российского института театрального искусства (ГИТИС)
Учебный театр Российского института театрального искусства (ГИТИС) - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Всероссийская акция "Культурные выходные", приуроченная к Году культурного наследия народов России и Международному женскому дню, пройдет по всей стране с 6 по 8 марта, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Тематические мероприятия подготовили филармонии, концертные организации, цирки и кинозалы. В малонаселенных пунктах гостей ждут дома культуры, модельные библиотеки и виртуальные концертные залы.
Каждый день акции будет посвящен отдельной теме. События, запланированные на 6 марта, пройдут под девизом "Весне дорогу!". Учебный театр ГИТИС сделает скидку на билет на спектакль по пьесе Чехова "Три сестры", а Русский театр в Махачкале при покупке одного билета на спектакль "Тартюф" подарит второй.
"События 7 марта, объединенные темой "Наследие для всех", будут приурочены к Году культурного наследия народов России. В этот день все желающие смогут ознакомиться с богатством культурного достояния народов страны", — говорится в пресс-релизе.
В Хакасском театре драмы и этнической музыки "Читiген" пройдет театрализованное обрядовое представление "Сас Той", а в Сергиево-Посадском музее-заповеднике можно будет посетить экскурсию "Что деревня, то обычай".
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Тема третьего дня акции — "Вам, любимые". Учреждения культуры пригласят посетителей отметить 8 марта. Вход в Музей Победы на Поклонной горе для всех женщин будет бесплатным. Кроме того, в честь Международного женского дня музей подготовил большую праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные тематические экскурсии, концерты, мастер-классы и кинопоказ.
В Дагестанском музее изобразительных искусств состоится выставка живописи местных художников "Образы горянок в изобразительном искусстве", а Музей янтаря в Калининграде проведет квест "ЦветОК" по постоянной экспозиции.
Также в 20 цирках по всей стране пройдут бесплатные представления для многодетных семей в рамках акции "Счастливая мама".
"На цирковые представления приглашены семьи, воспитывающие 10 и более детей и награжденные знаком отличия "Материнская доблесть" 1 степени (или другим знаком отличия, учрежденным в регионе)", — сообщается в пресс-релизе.
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