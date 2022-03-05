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https://ria.ru/20220305/coursera-1776679756.html
Coursera приостановит работу в России
Coursera приостановит работу в России - РИА Новости, 05.03.2022
Coursera приостановит работу в России
Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность на территории России, говорится в сообщении разосланном пользователям платформы. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:23
2022-03-05T11:23
технологии
владимир путин
сша
россия
донбасс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность на территории России, говорится в сообщении разосланном пользователям платформы."Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей или учебных заведений на Coursera. ... В результате мы приостанавливаем всю нашу деятельность в России", - сообщила компания.В то же время, Coursera отметила, что платежи из России также временно не принимаются, поэтому пользователи смогут продолжать обучение только как слушатели. Те пользователи, кто проходит курсы в настоящий момент могут завершить их в течение 90 дней.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
https://ria.ru/20220302/urugvay-1775951084.html
https://ria.ru/20220305/platezhi-1776676320.html
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технологии, владимир путин, сша, россия, донбасс, санкции в отношении россии
11:23 05.03.2022
 
Coursera приостановит работу в России

Образовательная платформа Coursera приостановит работу в России

© Pixabay / SkitterphotoОфисный работник
Офисный работник - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© Pixabay / Skitterphoto
Офисный работник. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность на территории России, говорится в сообщении разосланном пользователям платформы.
"Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей или учебных заведений на Coursera. ... В результате мы приостанавливаем всю нашу деятельность в России", - сообщила компания.
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В то же время, Coursera отметила, что платежи из России также временно не принимаются, поэтому пользователи смогут продолжать обучение только как слушатели. Те пользователи, кто проходит курсы в настоящий момент могут завершить их в течение 90 дней.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые жесткие санкции против России и ряда крупных банков и компаний.
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ТехнологииВладимир ПутинСШАРоссияДонбассСанкции в отношении России
 
 
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