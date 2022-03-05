https://ria.ru/20220305/braziliya-1776646075.html

В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат

В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат - РИА Новости, 05.03.2022

В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат

Речи о цензуре в отношении российских СМИ в Бразилии не идет, южноамериканская страна отрицает саму возможность односторонних санкций, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T08:49

2022-03-05T08:49

2022-03-05T08:49

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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Речи о цензуре в отношении российских СМИ в Бразилии не идет, южноамериканская страна отрицает саму возможность односторонних санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий."Я не слышал о планах что-либо блокировать, и мы исходим из того, что официальная позиция Бразилии, которая была озвучена неоднократно, это то, что Бразилия отрицает саму возможность односторонних и незаконных санкций", - сказал дипломат.По словам главы дипмиссии в Бразилиа, он не испытывает проблем с доступом к российским СМИ, однако в бразильских медиа в целом также ощущается информационная война против России."Оголтелая кампания западных СМИ, которую иной раз подхватывают активно и бразильские СМИ, - это проблема информационной войны, которая реально развернулась в медийном пространстве", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/es-1776223757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, бразилия, бразилиа