https://ria.ru/20220305/braziliya-1776646075.html
В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат
В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат - РИА Новости, 05.03.2022
В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат
Речи о цензуре в отношении российских СМИ в Бразилии не идет, южноамериканская страна отрицает саму возможность односторонних санкций, заявил РИА Новости посол... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T08:49
2022-03-05T08:49
2022-03-05T08:49
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МЕХИКО, 5 мар - РИА Новости. Речи о цензуре в отношении российских СМИ в Бразилии не идет, южноамериканская страна отрицает саму возможность односторонних санкций, заявил РИА Новости посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий."Я не слышал о планах что-либо блокировать, и мы исходим из того, что официальная позиция Бразилии, которая была озвучена неоднократно, это то, что Бразилия отрицает саму возможность односторонних и незаконных санкций", - сказал дипломат.По словам главы дипмиссии в Бразилиа, он не испытывает проблем с доступом к российским СМИ, однако в бразильских медиа в целом также ощущается информационная война против России."Оголтелая кампания западных СМИ, которую иной раз подхватывают активно и бразильские СМИ, - это проблема информационной войны, которая реально развернулась в медийном пространстве", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20220228/venesuela-1775626872.html
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в мире, россия, бразилия, бразилиа
В Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ, заявил дипломат
Посол Лабецкий рассказал, что в Бразилии нет цензуры в отношении российских СМИ