16:11 05.03.2022 (обновлено: 16:35 05.03.2022)
Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность
Путин: решение о приведении сил сдерживания в готовность было принято из-за слов Трасс
Президент России Владимир Путин
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс "ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт".
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.
"Несмотря на их безрассудные заявления, как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания", - рассказал Путин на встрече.
"Реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам - это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно мы восприняли этот как сигнал", - добавил он.
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В конце февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".