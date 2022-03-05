https://ria.ru/20220305/boegotovnost-1776766144.html

Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность

Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность - РИА Новости, 05.03.2022

Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:11

2022-03-05T16:35

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

великобритания

лиз трасс

россия

украина

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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс "ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт".Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения."Несмотря на их безрассудные заявления, как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания", - рассказал Путин на встрече."Реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам - это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно мы восприняли этот как сигнал", - добавил он.В конце февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/evropa-1776578956.html

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россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, великобритания, лиз трасс, россия, украина