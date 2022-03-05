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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220305/boegotovnost-1776766144.html
Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность
Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность - РИА Новости, 05.03.2022
Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность
Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:11
2022-03-05T16:35
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
великобритания
лиз трасс
россия
украина
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ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс "ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт".Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения."Несмотря на их безрассудные заявления, как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания", - рассказал Путин на встрече."Реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам - это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно мы восприняли этот как сигнал", - добавил он.В конце февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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владимир путин, великобритания, лиз трасс, россия, украина
16:11 05.03.2022 (обновлено: 16:35 05.03.2022)
 
Путин объяснил решение о приведении сил сдерживания в готовность

Путин: решение о приведении сил сдерживания в готовность было принято из-за слов Трасс

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
ХИМКИ (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о приведении сил сдерживания в особый режим несения боевого дежурства было принято после того, как министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс "ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт".
Глава государства в субботу проводит встречу с женщинами летного состава российских авиакомпаний, во время встречи ему задали вопросы о целях спецоперации на Украине и возможности введения в стране военного положения.
"Несмотря на их безрассудные заявления, как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт, и нам пришлось сразу же принять решение о приведении в особый режим несения дежурства наших сил сдерживания", - рассказал Путин на встрече.
"Реакция последовала - сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же ее не одернул, никто не дезавуировал эти заявления. Хоть что-нибудь кто-нибудь на этот счет сказал бы нам - это ее личное мнение, не обращайте внимания. Никто ничего. А мы что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно мы восприняли этот как сигнал", - добавил он.
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В конце февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Он заявил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинВеликобританияЛиз ТрассРоссияУкраина
 
 
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