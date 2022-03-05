https://ria.ru/20220305/blagoustroystvo-1776676424.html
Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве
Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве - РИА Новости, 05.03.2022
Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед стартом благоустройства исторических переулков районов Арбат и... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T11:15
2022-03-05T11:15
2022-03-05T11:15
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москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед стартом благоустройства исторических переулков районов Арбат и Хамовники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - отметил Бирюков.По его словам, работы по благоустройству пройдут в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Лёвшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время проводятся работы по обновлению и прокладке инженерных коммуникаций, в том числе ливневой системы, кабельных коллекторов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.Он отметил, что в ходе работ в переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные карманы."Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений, обновим газоны, высадим новые деревья и кустарники. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - отметил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства планируется отремонтировать 11 фасадов зданий, причем в шести из них приведут в порядок и кровлю.
https://realty.ria.ru/20220305/prud-1776663591.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед стартом благоустройства исторических переулков районов Арбат и Хамовники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
.
"В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - отметил Бирюков.
По его словам, работы по благоустройству пройдут в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Лёвшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время проводятся работы по обновлению и прокладке инженерных коммуникаций, в том числе ливневой системы, кабельных коллекторов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.
"В рамках благоустройства за счет частичного изменения геометрии улиц расширим, где это возможно, тротуары, предполагаем, что во время подготовительных работ может быть обнаружена историческая брусчатка, восстановим ее в отдельных местах и сделаем музей под открытым небом. Обязательно сохраним все исторические детали, в том числе канализационные люки и таблички, проведем реставрацию старинных ограждений", - подчеркнул Бирюков.
Он отметил, что в ходе работ в переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные карманы.
"Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений, обновим газоны, высадим новые деревья и кустарники. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - отметил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства планируется отремонтировать 11 фасадов зданий, причем в шести из них приведут в порядок и кровлю.