https://ria.ru/20220305/blagoustroystvo-1776676424.html

Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве

Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве - РИА Новости, 05.03.2022

Началась инженерная подготовка к благоустройству переулков в Москве

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед стартом благоустройства исторических переулков районов Арбат и... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T11:15

2022-03-05T11:15

2022-03-05T11:15

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москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению инженерной подготовки перед стартом благоустройства исторических переулков районов Арбат и Хамовники, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В этом году запланирован комплекс работ по благоустройству 18 переулков, расположенных в районах Арбат и Хамовники, он станет продолжением проектов прошлых лет по обновлению исторического квартала. Все мероприятия будут проводиться максимально бережно, наша главная задача - добавить территории комфорта и функциональности", - отметил Бирюков.По его словам, работы по благоустройству пройдут в переулках Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Лёвшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время проводятся работы по обновлению и прокладке инженерных коммуникаций, в том числе ливневой системы, кабельных коллекторов, тепловых, водопроводных и канализационных сетей.Он отметил, что в ходе работ в переулках поменяют асфальтобетонное покрытие проезжей части и обустроят "лежачие полицейские", для парковок отведут специальные карманы."Установим более 500 фонарей и уличных торшеров, на озелененных и дворовых территориях разместим ландшафтные фонари и декоративную подсветку зеленых насаждений, обновим газоны, высадим новые деревья и кустарники. Приведем в порядок такие значимые центры притяжения, как территория возле Успенской церкви, скверы Мигеля Идальго, Бурганова и у памятника Фритьофу Нансену, территории у памятника Булату Окуджаве и около стены Цоя", - отметил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства планируется отремонтировать 11 фасадов зданий, причем в шести из них приведут в порядок и кровлю.

https://realty.ria.ru/20220305/prud-1776663591.html

https://realty.ria.ru/20220304/yauza-1776536881.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков