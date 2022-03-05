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Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин
Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022
Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин
Правительство РФ работает над расширением мер поддержки для бизнеса, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил... РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T16:23
2022-03-05T16:43
россия
владимир путин
правительство рф
общество
бизнес
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над расширением мер поддержки для бизнеса, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент России Владимир Путин."В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно - максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже приняты ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
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россия, владимир путин, правительство рф, общество, бизнес
16:23 05.03.2022 (обновлено: 16:43 05.03.2022)
 
Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин

Президент Путин заявил, что правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкДом правительства Российской Федерации в Москве
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дом правительства Российской Федерации в Москве
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над расширением мер поддержки для бизнеса, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент России Владимир Путин.
"В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно - максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже приняты ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
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РоссияВладимир ПутинПравительство РФОбществоБизнес
 
 
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