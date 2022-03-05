https://ria.ru/20220305/biznes-1776772273.html

Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин

Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2022

Правительство работает над расширением мер поддержки бизнеса, заявил Путин

Правительство РФ работает над расширением мер поддержки для бизнеса, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T16:23

2022-03-05T16:23

2022-03-05T16:43

россия

владимир путин

правительство рф

общество

бизнес

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ работает над расширением мер поддержки для бизнеса, выходом из текущей ситуации может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, заявил президент России Владимир Путин."В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно - максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом. Здесь у нас уже приняты ряд решений. Правительство работает над расширением этих мер поддержки, это в том числе касается снятия различных ограничений на предпринимательскую деятельность", - сказал Путин в ходе встречи с женщинами летного состава российских авиакомпаний.

https://ria.ru/20220305/indikatsiya-1776771657.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

россия, владимир путин, правительство рф, общество, бизнес