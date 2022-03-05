https://ria.ru/20220305/biznes-1776751951.html

Корпорация МСП и ЦБ возобновляют программу льготного кредитования бизнеса

Корпорация МСП и ЦБ возобновляют программу льготного кредитования бизнеса - РИА Новости, 05.03.2022

Корпорация МСП и ЦБ возобновляют программу льготного кредитования бизнеса

Совет директоров Корпорации МСП, председателем которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, принял решение возобновить совместную с ЦБ РФ... РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T15:22

2022-03-05T15:22

2022-03-05T15:22

экономика

корпорация мсп

россия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Совет директоров Корпорации МСП, председателем которого является первый вице-премьер Андрей Белоусов, принял решение возобновить совместную с ЦБ РФ антикризисную госпрограмму льготного кредитования и рефинансирования малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба корпорации"Несмотря на изменившиеся экономические условия, параметры кредитования по ней остались прежними и предусматривают ставку до 8,5% годовых. Общий объем средств, выделенных на кредитование по программе, составляет 60 миллиардов рублей. И важно, что для предпринимателей доступно не только получение кредитов, но и рефинансирование ранее взятых займов на таких же условиях", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Планируется, что льготное кредитование будет доступно предпринимателям как минимум до конца марта. Кредитование осуществляется через уполномоченные банки, список которых размещен на сайте корпорации."Все возникающие вопросы по взаимодействию с банками можно задать через наши каналы обратной связи, включая "Сервис 360°", - добавил Исаевич.В 2021 году объем льготных кредитов в рамках программы стимулирования кредитования составил 101,4 миллиарда рублей. Эта сумма стала рекордной с момента начала реализации программы и в три раза превысила объем выдач за 2020 и 2019 годы. Поддержу по программе получили более 3 тысяч предпринимателей, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220218/biznes-1773565750.html

https://ria.ru/20220214/masshtabirovanie-1772352803.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, россия