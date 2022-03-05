https://ria.ru/20220305/biznes-1776710721.html

Россия будет искать взаимовыгодные отношения с бизнесом, заявил Песков

Россия будет искать взаимовыгодные отношения с бизнесом, заявил Песков - РИА Новости, 05.03.2022

Россия будет искать взаимовыгодные отношения с бизнесом, заявил Песков

Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:10

2022-03-05T13:10

2022-03-05T13:19

экономика

владимир путин

россия

украина

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ."Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заинтересованной в том, чтобы быть инвестиционно привлекательной. Да, пусть сейчас время, когда вряд ли можно говорить об инвестиционной привлекательности, но время быстро меняется, и на смену этому времени придет время бурного экономического роста и время, когда эти самые компании снова вернутся на рынок и будут более чем заинтересованы в том, чтобы нагонять упущенное и восстанавливать свои позиции", - сказал Песков."Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия делать для себя какие-то выводы в отношении иностранных компаний, которые приостановили свою работу в РФ или вообще ушли, с точки зрения их возвращения через какое-то время.

https://ria.ru/20220305/ekonomika-1776708707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия, украина