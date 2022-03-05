https://ria.ru/20220305/biznes-1776710376.html

Песков прокомментировал уход иностранного бизнеса из России

Песков прокомментировал уход иностранного бизнеса из России - РИА Новости, 05.03.2022

Песков прокомментировал уход иностранного бизнеса из России

Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T13:08

2022-03-05T13:08

2022-03-05T13:17

дмитрий песков

россия

экономика

в мире

бизнес

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия была, есть и будет страной, ищущей взаимовыгодные отношения с зарубежным бизнесом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. После этого многие иностранные компании приостановили работу в РФ."Где-то мы будем их очень ждать, где-то мы их будем меньше ждать, потому что их место уже займут компании из других стран мира. Это обычный экономический процесс", - отметил он, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия делать для себя какие-то выводы в отношении иностранных компаний, которые приостановили свою работу в РФ или вообще ушли, с точки зрения их возвращения через какое-то время.

https://ria.ru/20220305/biznes-1776683149.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дмитрий песков, россия, экономика, в мире, бизнес